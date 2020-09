Nach der Vergiftung des russischen Oppositionspolitiker Nawalny fordert Lettlands Premier Karins ein Ende der Gaspipeline Nord Stream 2. Die EU zögert: Politisch und wirtschaftlich steckt sie im Dilemma.

Von Katrin Matthaei, ARD-Studio Brüssel

Premierminister Krisjanis Karins ist eher der ruhige Typ, randlose Brille, graue Haare, groß gewachsen. Was der Lette sagt, hat es aber in sich: "Europa ist politisch und militärisch sehr stark und kann sich gegen Russland wehren und diese Angriffe verhindern, die wir immer und immer wieder sehen." Und: Er verliert allmählich die Geduld mit seinen europäischen und vor allem deutschen Partnern. "Was muss noch passieren, um zu sehen, dass dies ein Russland ist, das gefährlich für Europa und für unsere europäischen Wertevorstellungen ist? Wir müssen endlich unsere Augen öffnen", sagt er im Gespräch mit dem ARD-Europamagazin.

Es ist Woche zwei nach dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny. Immer noch hat Russland keine Untersuchung eingeleitet. Immer noch ist sich die EU uneins, wie sie reagieren soll: Strafen? Gespräche? Wandel durch Handel? Premierminister Karins möchte, dass sich die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Sondergipfel am 24. und 25. September mit dem Thema befassen. Sanktionen stehen im Raum.

Der lettische Premier Karins will, dass das Pipeline-Projekt gestoppt wird. Wer hinter der Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny steckt, ist noch nicht bekannt.

Verhandlungsexperte empfiehlt Härte

Recht gibt ihm der Verhandlungsexperte Thorsten Hofmann. Er war Profiler beim BKA und berät heute Unternehmen. Als Mensch habe Präsident Wladimir Putin ein "sehr starkes, dominantes, Persönlichkeitsmerkmal". Solche Persönlichkeiten loteten die Schwächen ihres Gegenüber aus und nutzten sie aus. Regelverstöße müssten daher konsequent gekontert werden.

Dass die Europäer Russland spätestens dann sanktionieren müssten, wenn eine Verstrickung des russischen Staates belegt sei, ist für Hofmann deutlich. "Ich glaube, Putin versteht sehr gut, wie Europa funktioniert und wo auch die Schwächen sind. Und seine Schachzüge bis jetzt waren ja auch alle erfolgreich: Was hat Europa getan? Nichts."

Nord Stream 2 - eine Waffe Russlands gegen die EU?

Aber wie könnte die EU reagieren? Gezielte Strafen gegen einzelne Akteure seien ja vor allem symbolisch, sagt Premier Karins. Ihm geht es um Nord Stream 2: Das umstrittene Pipeline-Projekt soll russisches Billiggas von Russland nach Deutschland bringen und ins europäische Netz eingespeisen. Beteiligt sind neben dem russischen Energiekonzern Gazprom fünf europäische Firmen.

De facto dürfte die Entscheidung über einen Projektstopp in Berlin gefällt werden. Deshalb findet der Premier von Lettland, dessen Land eine knapp 300 Kilometer lange Grenze zu Russland hat, deutliche Worte: "Seit Jahren erklären wir unseren deutschen Freunden, was unserer Meinung nach hinter dem Projekt steht: Das ist ein politisches Projekt, um die europäische und deutsche Abhängigkeit vom russischen Gas zu erhöhen." Russland benutze die Gasabhängigkeit Europas als "politische Waffe". Die Pipeline gehe gegen die Prinzipien der europäischen Energieunion.

Osteuropäische Staaten drängen auf Stopp

Mit der Auffassung ist er in der EU nicht allein: Auch Litauen, Estland und Polen sind gegen das Projekt. Deutschland hat das bislang weitestgehend ignoriert. Nach dem Mordanschlag auf Russlands wichtigsten Oppositionsführer geht das nicht mehr. In der Tat könnte man Moskau mit einem Stopp des Pipeline-Baus auch wirtschaftlich weh tun: Die EU ist wichtigster Handelspartner für Russland, knapp siebzig Prozent sind Energieexporte.

Deutschland, die Niederlande und andere mitteleuropäische Staaten müssten dann auf Billiggas verzichten. Ökonomisch steckt die EU hier also im Dilemma. Allerdings ruhen die Bauarbeiten an der Pipeline derzeit ohnehin: Die beteiligten Firmen fürchten Sanktionen der USA, die ebenfalls gegen das Projekt sind. Vielleicht erledigt es sich auf diese Weise ohnehin.

Der Ausbau der Pipeline ruht aktuell.

Vetomacht Russland

Aber nicht alle in der Europäischen Union sehen das so. Der Vorsitzende der europäischen Linken im Europaparlament, der Deutsche Martin Schirdewan, ist gegen Sanktionen. Sie führten zu einer weiteren Konfrontation zwischen der EU und Russland. "Ich denke, dass wir sehr vorsichtig im Umgang mit Russland auch in Bezug auf internationale Konflikte umgehen müssen."

In der Tat ist damit ein großes politisches Dilemma der EU benannt: Im UN-Sicherheitsrat kann Russland mit seinem Veto jederzeit wichtige Entscheidungen blockieren. Etwa im Atomkonflikt mit dem Iran oder Nordkorea. In Syrien unterstützt Russland militärisch Machthaber Baschar al-Assad. Im Juli verhinderte Moskau die Verlängerung dringend benötigter Hilfslieferungen von der Türkei nach Syrien. Hier sind die Europäer auf Russlands Kooperation angewiesen.

Das weiß auch Lettlands Premierminister Karins. Natürlich müsse die EU mit Russland kooperieren. "Aber wir müssen verstehen, dass das heutige Russland nicht das von manchen romantisierte Russland aus den 1990er-Jahren ist, das sich Richtung Demokratie entwickelt, ein fantastischer Partner, mit dem man zusammenarbeiten kann." Die Europäer müssten die russische Regierung als das sehen, was sie sei: eine Regierung, die weit von einer Demokratie entfernt sei.

