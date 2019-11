Immer mehr Migranten versuchen über Griechenland nach Europa zu gelangen. Bei einer Routinekontrolle entdeckte die griechische Polizei Dutzende Menschen auf der Ladefläche eines Kühllasters.

Bei einer Autobahn-Kontrolle nahe der griechischen Stadt Xanthi hat die Polizei einen Lastwagen mit Migranten festgesetzt. Auf der Ladefläche des Kühllasters sollen sich laut Medienberichten 41 Menschen befunden haben. Das lokale Newsportal Xanthinews bezifferte die Zahl der Migranten sogar auf 80. Die Migranten, die offenbar aus Afghanistan stammen, waren größtenteils wohlauf; sieben von ihnen litten unter Atemproblemen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkw wurde festgenommen.

Bei den Insassen soll es sich überwiegend um Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahre gehandelt haben. Griechische Medien mutmaßen, dass sie illegal aus der Türkei eingereist sind. Immer wieder nimmt die griechische Polizei Schleuser fest, die mit Minibussen oder in Hohlräumen von Lastwagen Migranten aus der Region des griechisch-türkischen Grenzflusses Evros nach Griechenland bringen.

Fall erinnert an Leichenfund in Großbritannien

Der Fall erinnert an eine Tragödie, die sich vor knapp zwei Wochen in ereignet hat: In Essex wurden in einem Kühllaster die Leichen von 39 Menschen entdeckt. Bei den Toten handelte es sich vermutlich um ins Land geschleuste Migranten, die aus Vietnam stammen sollen. Kriminelle Schleuserbanden nutzen die Notsituation vieler Menschen aus und transportieren Migranten aus verschiedenen Weltregionen nach Europa. Die Migranten zahlen den Schleusern ein Vermögen und setzen bei den illegalen Transporten ihr Leben aufs Spiel.