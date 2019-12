NS-Vernichtungslager Merkel hält inne in Auschwitz

Erstmals hat Kanzlerin Merkel das einstige Vernichtungslager Auschwitz aufgesucht, um dort der Opfer der Shoa zu gedenken. An der Todeswand legte sie einen Kranz nieder und hielt für eine Schweigeminute inne.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Gedenkstätte Auschwitz in Polen besucht. Zusammen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und Piotr Cywinski, dem Direktor der Gedenkstätte und Präsidenten der Stiftung Auschwitz-Birkenau, durchschritt Merkel das Eingangstor zum einstigen NS-Konzentrations- und Vernichtungslager, besichtigte eine Gaskammer und ein Krematorium.

An der "Schwarze Wand" oder "Todeswand" genannten Mauer, an der Tausende Inhaftierte erschossen worden waren, hielt die Kanzlerin zu einer Schweigeminute inne und legte einen Kranz nieder. Zudem besichtigte sie ehemalige Häftlingsblocks, in denen unter anderem leere Dosen des Giftes Zyklon B zu sehen sind, mit dem etwa eine Million Menschen in Auschwitz ermordet wurden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel legt an der Todeswand von Auschwitz einen Kranz nieder. Im Hintergrund: Polens Premier Mateusz Morawiecki.

Rede im früheren KZ Birkenau geplant

Im Verlauf des Tages ist ein Gang durch das ehemalige Vernichtungslager Birkenau geplant. Dort will Merkel in Anwesenheit von Morawiecki und weiteren Gästen eine Rede halten.

Es war der erste Besuch der Kanzlerin in der Gedenkstätte, vor ihr waren bereits die Kanzler Helmut Schmidt und Helmut Kohl zu Amtszeiten dort gewesen. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, begleitet Merkel auf der Reise - ebenso wie Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma.

Schuster bewertete den Besuch als "ganz wichtiges Zeichen" in einer Zeit, in der ein Rechtsruck in der Gesellschaft spürbar werde. Merkel unterstreiche damit ihre "sehr klare Haltung" zu den Verbrechen der Nationalsozialisten.

Erst gestern hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Stiftung Auschwitz-Birkenau mit weiteren 60 Millionen Euro zu unterstützen, die inzwischen zehn Jahre besteht.

Mehr als eine Million Menschen ermordet

Das nationalsozialistische KZ und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gilt weltweit als Symbolort für den Holocaust, den systematischen Mord an sechs Millionen Juden und politsch Verfolgten. In Auschwitz wurden auch 80.000 nichtjüdische Polen, 25.000 Sinti und Roma sowie 20.000 sowjetische Soldaten ermordet.

Am 27. Januar 1945 wurde das Lager von der Roten Armee befreit.