Kanzlerin in Japan "Merkel bringt den Frühling"

Mit einem ungewöhnlich herzlichen Empfang durch Premierminister Abe hat die Japanreise der Kanzlerin begonnen. Beide sind sich einig, dass von einer offenen Zusammenarbeit beide profitieren.

Von Julia Barth, ARD-Hauptstadtstudio, zzt. Tokio

Höflich ist so ein Empfang im Ausland immer. So außerordentlich herzlich wie in Japan wird die Kanzlerin aber wohl selten willkommen geheißen.

Angela Merkel bringe den Frühling, sagte Japans Premierminister Shinzo Abe, der in Tokio mit für die Jahreszeit ungewöhnlichen 17 Grad und Sonne aufwarten konnte. Die beiden nennen sich vertrauensvoll beim Vornamen - Shinzo und Angela kennen sich gut, die Chemie stimmt.

Kooperation bei Zukunftsthemen

Mit Merkels Besuch, so Abe in der gemeinsamen Pressekonferenz, würden die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan auf eine neue, höhere Ebene gehoben werden. Er fühle sich durch die Kanzlerin ermutigt, die richtigen Themen für Japans G20-Präsidentschaft gesetzt zu haben.

Neben Freihandel und Klimapolitik gefallen der deutschen Bundesregierung auch die Zukunftsthemen "Industrie 4.0" und "Gesellschaft 5.0". "Das bedeutet vor allem auch, sich mit der Ethik der Daten zu beschäftigen", sagte Merkel. "Deutschland und Japan können hier sehr eng zusammenarbeiten, weil wir auf diesem Gebiet auch einiges voranbringen."

Merkel und Abe sehen im Freihandel ein wichtiges Mittel für Wohlstand und internationale Ordnung.



"Stärker durch Wettbewerb"

Das Treffen nutzen beide auch zur Vorbereitung des G20-Gipfels Ende Juni in Osaka. Dabei betonten sie vor allem, wie wichtig das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan ist, das am Freitag in Kraft trat. Für Merkel ist das eine wichtige Mitteilung an die Welt in einer Zeit, in der multilaterale Abkommen in schwierigem Fahrwasser seien. Mit ihr und Abe arbeiteten zwei Ländervertreter miteinander, "die glauben, dass sehr gute Win-Win-Situationen entstehen können, wenn alle Partner offen miteinander zusammenarbeiten".

Eine Win-Win-Situation, die auch deutsche Unternehmen nutzen wollen. Auch deshalb hat die Kanzlerin eine zwölfköpfige Wirtschaftsdelegation im Schlepptau. Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, gehört dazu und ist überzeugt, das Abkommen ist ein richtiges Zeichen zur richtigen Zeit, von dem viele Branchen profitieren können.

"Das sind die, die traditionell in beiden Ländern stark sind", erklärte Kempf. Dazu zählten neben der Automobil- und Chemie- und Pharmaindustrie auch der klassische Maschinenbau oder die Elektrotechnik. "Beide Länder sind der Meinung, dass man durch Wettbewerb eher stärker als schwächer wird."

Bundeskanzlerin Merkel trifft Premierminister Abe in Japan

tagesschau 14:00 Uhr, 04.02.2019, Uwe Schwering, ARD Tokio





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-501625~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Enge Abstimmung bei Nordkorea-Politik

Nicht nur wirtschaftlich, auch politisch wollen Deutschland und Japan ihre Partnerschaft vertiefen. Grundsätzlich, was die Verteidigung des Multilateralismus betrifft. Ganz konkret in Bezug auf eine engere Zusammenarbeit beim Thema Cyberabwehr. Außerdem sagt die Bundesregierung zu, Japan dabei zu unterstützen, dass es in Nordkorea zu einer nachhaltigen Denuklearisierung kommt.

"Der Prozess ist sehr hoffnungsvoll, aber es müssen jetzt Taten folgen", sagte Merkel. Deutschland habe als temporäres Mitglied des UN-Sicherheitsrates jetzt die Federführung im Sanktionsausschuss für Nordkorea. "Wir werden da unsere Arbeit leisten und uns auch sehr eng mit Japan abstimmen."

Am Dienstag wird die Kanzlerin den japanischen Kaiser treffen. Auch ein Gepräch mit dem Kronprinzen ist geplant, der seinem Vater am 1. Mai auf den Thron folgt. Außerdem wird Merkel an einer Diskussionsrunde mit Studenten einer der größten Universitäten des Landes teilnehmen.

Merkels erster Tag des Japan-Besuchs: Beziehung vertiefen auf allen Ebenen

Julia Barth, ARD Berlin zzt. Tokio

04.02.2019 16:59 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. Februar 2019 um 12:00 Uhr.