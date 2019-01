Die britische Premierministerin May hält ein zweites Referendum vor dem EU-Austritt für nicht machbar. In einem Interview warb sie für den Brexit. Laut einer Umfrage ist eine Mehrheit für die EU-Mitgliedschaft.

Die britische Premierministerin Theresa May hat eine neue Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft abgelehnt. Eine zweite Abstimmung sei vor dem für den 29. März geplanten Austrittstermin nicht machbar, sagte sie in einem Interview mit der BBC. Zudem sprach sie sich gegen eine erneute Verschiebung der Brexit-Abstimmung im Parlament aus und warnte vor den Folgen eines abgelehnten Brexit-Deals. Großbritannien würde sich damit auf "unbekanntes Terrain" begeben.

Auch in einem Beitrag in der Zeitung "Mail on Sunday" warb May um Unterstützung für das Abkommen mit der EU. Andernfalls drohten erhebliche wirtschaftliche Schäden. Das Vertrauen in die Demokratie würde schwinden.

Abstimmung im Januar

May kämpft um eine Mehrheit im britischen Parlament für ihren in Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag. Das Unterhaus soll in der dritten Januarwoche - möglicherweise am 15. - über das Austrittsabkommen abstimmen. Ursprünglich war die Abstimmung schon am 11. Dezember geplant. May hatte den Termin aber wegen der sich abzeichnenden Niederlage verschoben.

Der Ausgang der Abstimmung im Unterhaus ist ungewiss. Die Brexit-Vereinbarung stößt nicht nur in der Opposition, sondern auch bei Mays Konservativen auf heftige Kritik.

Der Brexit steht zum Jahresende 2018 auf ziemlich kippeligen Füßen.

Mehrheit für EU-Verbleib

Die Zahl der Brexit-Skeptiker ist offenbar seit dem Referendum gewachsen. Eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt: Wenn es derzeit eine zweite Volksabstimmung gäbe, sprächen sich 46 Prozent für einen Verbleib in der EU und 39 dagegen aus.

Die übrigen Befragten würden entweder nicht an einem solchen Referendum teilnehmen, sind noch unentschieden oder wollten sich nicht äußern. Wenn die Unentschlossenen und die Befragten ohne Angaben herausgerechnet werden, liegt das Verhältnis bei 54 Prozent für und 46 Prozent gegen eine EU-Mitgliedschaft.

In der Erhebung befragte YouGov mehr als 25.000 Wähler. Der Auftrag dazu kam von der Initiative "People's Vote", die einen Vorstoß für ein zweites Brexit-Referendum anführt.

Gespaltenes Land

Bei dem Referendum 2016 waren die EU-Befürworter noch mit 48 Prozent den Brexit-Anhängern mit 52 Prozent unterlegen. Die aktuelle Umfrage zeigt erneut, wie gespalten das Land in der Frage ist. Seit Monaten präsentieren Meinungsforscher ähnliche Ergebnisse, wobei der Anteil der Brexit-Gegner zuletzt leicht gestiegen ist.