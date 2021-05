Nach Zwangslandung in Minsk Maas droht Lukaschenko mit Sanktionsspirale

Die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Belarus schlägt weiter hohe Wellen. Heute befassen sich die EU-Außenminister mit dem Thema - und Außenminister Maas stellte klar: Die Zeit kleiner Sanktionsschritte ist vorbei.

Die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk und die Festnahme eines belarusischen Bloggers hat international für Empörung und Entsetzen gesorgt. Seit dem Morgen beraten die EU-Außenminister bei einem Treffen in Lissabon über eine angenemessene Antwort auf den Vorfall.

Bundesaußenminister Heiko Maas drohte dem belarusischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zu Beginn des Treffens mit einer deutlichen Reaktion der Europäischen Union. Sollte Lukaschenko jetzt nicht einlenken, "muss man davon ausgehen, dass das erst der Beginn einer großen und langen Sanktionsspirale sein wird", sagte Maas. Lukaschenkos Verhalten sei "derartig inakzeptabel", dass sich die EU jetzt mit kleineren Sanktionsschritten nicht zufrieden geben werde. Ziel sei stattdessen, "dass wir die Wirtschaftsstruktur und den Zahlungsverkehr in Belarus mit Sanktionen ganz erheblich belegen wollen, sodass es auch Auswirkungen hat".

Maas fordert die Freilassung politischer Gefangener

Maas forderte Lukaschenko auf, die mehr als 400 politischen Gefangenen in Belarus unverzüglich freizulassen. Die Zeit, in der die Europäische Union zum Dialog bereit gewesen sei, sei nun vorbei, betonte der SPD-Politiker. Er wolle auch mit Russland über das Thema Belarus sprechen. Alle wüssten, dass ohne Russland Lukaschenko keine Zukunft in Belarus habe, so Maas weiter.

Für die Außenminister wird es deshalb auch um die Fragen gehen: Was wusste die russische Regierung vorab von den Plänen in Minsk? Und wie kann die EU den Druck auf Belarus so erhöhen, dass Moskau sich nicht angegriffen fühlt? Denn der Kreml hat die europäischen Reaktionen bereits als überzogen und nicht nachvollziehbar bezeichnet.

Belarus hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Griechenland nach Litauen nach Minsk umgeleitet. Als Grund nannte die Regierung eine Bombendrohung. Ein Sprengsatz wurde jedoch nicht gefunden. An Bord befand sich der im Exil lebende Regierungsgegner und Blogger Roman Protasewitsch, der nach der Landung zusammen mit seiner Freundin festgenommen wurde.

Altmaier für weitere Wirtschaftssanktionen gegen Belarus

Vor Maas hatte sich schon Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für eine Verschärfung der EU-Sanktionen gegen Belarus starkgemacht. "Wir haben ja schon Wirtschaftssanktionen beschlossen, und wir werden die sicherlich weiter ausbauen", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Dabei gehe es auch darum, wie bestimmte Fragen im Wirtschaftsaustausch geregelt werden sollten. Wichtig sei aber, dass die EU geschlossen handele. Das Vorgehen der Führung von Belarus sei unerhört, skandalös, kriminell und völkerrechtswidrig gewesen.

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte die Mitgliedstaaten auf, schnell über die geplanten Wirtschaftssanktionen gegen Belarus zu entscheiden. Die EU müsse "Maßnahmen ergreifen, deren Gewicht Lukaschenko zu spüren bekommt", sagte Borrell der Nachrichtenagentur AFP. Die EU müsse nun zeigen, dass sie bereit sei, "die Sprache der Macht zu benutzen". Entscheidungen sollen bei dem informellen Außenministertreffen in Lissabon aber noch nicht fallen.

Bei den bereits beschlossenen Strafmaßnahmen wie etwa Überflug- und Landeverbote für die belarusische Fluggesellschaft Belavia wurde mit der Umsetzung begonnen. Wie die Airline bekannt gab, darf sie von heute an acht Länder nicht mehr anfliegen. Das Verbot gelte vorerst bis zum 30. Oktober. Die EU hatte ihre eigenen Airlines bereits angewiesen, Belarus und seinen Luftraum aus Sicherheitsgründen zu meiden.