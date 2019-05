Nach Explosion Zwei Verdächtige in Lyon festgenommen

13 Menschen wurden verletzt, als im französischen Lyon ein Sprengsatz explodierte. Nun hat die Polizei zwei Personen festgenommen, die hinter dem Anschlag stehen könnten. Das Motiv ist weiter unklar.

Nach der Explosion in Lyon vor drei Tagen hat die französische Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Als mutmaßlicher Täter wurde laut Staatsanwaltschaft ein 24-Jähriger gefasst. Auch eine zweite Person, die mit der Tat in Verbindung stehen könnte, wurde festgenommen. 13 Menschen waren bei der Explosion verletzt worden.

Der 24-Jährige wurde demnach am Morgen in Lyon gefasst - nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt, Gérard Collomb, an einer Bushaltestelle. Widerstand habe er nicht geleistet. Der Sender Franceinfo berichtet, bei dem Mann handele es sich um einen Informatikstudenten aus Algerien. Seine Wohnung wurde demnach durchsucht.

Hintergründe noch unklar

Ob eine DNA-Spur, die am Tatort auf der detonierten Tasche gefunden wurde, zu dem Hauptverdächtigen gehört, ist unklar. Auch zum möglichen Motiv äußerten sich die Ermittler nicht weiter. Bislang bekannte sich niemand zu der Tat.

Am Freitagnachmittag hatte es auf einer belebten Fußgängerstraße in Lyon eine Explosion gegeben. Lebensgefährlich verletzt wurde niemand. Die Polizei veröffentlichte die Aufnahme einer Überwachungskamera, die einen Mann mit Sonnenbrille und Fahrrad zeigte. Ein Teil des Weges des mutmaßlichen Täters konnte nachverfolgt werden, wie der Chefermittler erklärte.

Bombenanschlag von Lyon: Zwei Verdächtige festgenommen

Marcel Wagner, ARD Paris

