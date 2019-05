Nach Explosion in Lyon Tatverdächtiger weiter auf der Flucht

Nach der Explosion im Zentrum von Lyon ist der mutmaßliche Attentäter weiter auf der Flucht. Mindestens 13 Menschen wurden verletzt, als eine Paketbombe in die Luft ging. Der Hintergrund der Tat ist immer noch unklar.

Einen Tag nach dem Bombenanschlag in Lyon ist der Tatverdächtige immer noch flüchtig. Es habe noch niemand die Tat für sich reklamiert, erklärte Staatsanwalt Rémy Heitz. Aber allein die Tatsache, dass jemand mitten am Tag in einer belebten Straße eine solche Tat verübe, reiche für Anti-Terror-Ermittlungen aus. Die Staatsanwaltschaft ermittle nun unter anderem wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem terroristischen Hintergrund.

Heitz kündigte an, bald weitere Fahndungsbilder zu veröffentlichen. Die Polizei hatte zuvor bereits ein Bild veröffentlicht. Das Bild stammt von einer Überwachungskamera und zeigt einen Mann mit dunkler Sonnenbrille und vermummter Mundpartie, der ein Fahrrad schiebt.

Dieses Bild aus einem Überwachungsvideo zeigt einen Mann, der ein Mountainbike in der Nähe des Anschlagsortes in der Fußgängerzone schiebt.

Videoaufnahmen werden ausgewertet

Zur Identität des mutmaßlichen Täters machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben. Allerdings konnte mithilfe von Sicherheitskameras ein Teil des Weges des Tatverdächtigen nachverfolgt werden. Er habe eine Papiertüte oder einen Koffer vor der Bäckerei im Zentrum der Stadt abgestellt und sei danach wieder auf sein Fahrrad gestiegen und habe den gleichen Weg zurückgenommen.

Seit Freitagabend seien Dutzende Ermittler im Einsatz und werteten auch Videoaufnahmen aus, so Heitz. Nach ersten Erkenntnissen ist die Explosion mit einem Fernzünder ausgelöst worden. In der abgestellten Tüte oder dem Koffer seien Objekte aus Metall gewesen.

Die Sperre um den Tatort wurde aufgehoben, die Sicherheitsvorkehrungen für Veranstaltungen aber erhöht.

Bei der Explosion im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Lyon waren am Freitag mindestens 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben des Bürgermeisters werden noch drei Verletzte in einem Krankenhaus behandelt.

Die Sperre um den Tatort wurde aufgehoben, die Präfektur erhöhte aber die Sicherheitsvorkehrungen für Veranstaltungen am Nachmittag. Lyon liegt im Südosten Frankreichs, es ist die Hauptstadt des Département Rhône und der Region Auvergne-Rhône-Alpes und mit mehr als 515.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Frankreichs nach Paris und Marseille.

Explosion in Lyon – zu früh, um von Anschlag zu sprechen

Sabine Wachs, ARD Paris

