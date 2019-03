Luke Perry ist an den Folgen eine Schlaganfalls gestorben. Der Schauspieler wurde international durch die Fernsehserie "Beverly Hills, 90210" bekannt, jüngst stand er für "Riverdale" vor der Kamera.

Der Schauspieler Luke Perry ist nach Angaben seines Agenten Arnold Robinson an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Familie und Freude seien zum Zeitpunkt des Todes bei Perry gewesen. Der 52-Jährige war am vergangenen Mittwoch in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden.

Perry wurde durch die Fernsehserie "Beverly Hills, 90210" international berühmt, in der er Dylan McKay spielte. In der Serie geht es um eine Clique junger Menschen in Südkalifornien. Sie lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. Die Postleitzahl 90210 der reichen Stadt Beverly Hills mitten in Los Angeles wurde so zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt.

"Fünftes Element" und "Riverdale"

Jüngst stand Perry für die Jugendserie "Riverdale" vor der Kamera, die in Deutschland auf Netflix läuft. Darin spielte er Fred Andrews, den Vater des Schülers Archie. Er spielte Rollen in Filmen wie "Das fünfte Element" und "8 Seconds - Tödlicher Ehrgeiz", zudem arbeitete als Synchronsprecher.