Die britische Polizei hat in der Region Essex 39 Leichen in einem Lkw-Container entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw aus Bulgarien kommt. Ein 25-Jähriger wurde festgenommen.

Insgesamt 39 Leichen sind in einem Container eines Lastwagens in Großbritannien entdeckt worden. Das teilte die örtliche Polizei mit. Bei den Toten handelt es sich ersten Ermittlungen zufolge um 38 Erwachsene und einen Teenager. Der Fund wurde in der Nacht zum Mittwoch gemacht.

Die Polizei nahm einen 25-jährigen Mann aus dem britischen Nordirland fest. "Wir glauben, dass der Lastwagen aus Bulgarien kommt", teilte ein Polizist mit. Das Fahrzeug soll bereits am vergangenen Samstag die Grenze nach Großbritannien passiert haben.

Die Leichen werden derzeit obduziert. "Ich vermute, das könnte ein langwieriger Prozess werden", sagte der Polizist weiter. Innenministerin Priti Patel sagte, sie sei "geschockt und traurig angesichts des tragischen Vorfalls".

Der Fundort des Containers - ein Industriegebiet in Grays östlich von London - wurde weiträumig abgeriegelt. Grays liegt in Thurrock an der Themse.

Jens-Peter Marquardt, ARD London

