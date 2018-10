Der Hubschrauber des Vereinsbesitzers des englischen Fußballligisten Leicester City ist nach dem Start neben dem Stadion abgestürzt. Unklar ist bisher, ob der Milliardär an Bord war.

In unmittelbarer Nähe des Stadions des englischen Fußballclubs Leicester City ist der Hubschrauber des Vereinsbesitzers verunglückt. Der Helikopter von Clubbesitzer Vichai Srivaddhanaprabha stürzte auf einen Parkplatz neben dem King Power Stadion und ging in Flammen auf.

Direkt nach dem Absturz ging der Hubschrauber in Flammen auf.

Einem Fernsehbericht zufolge hob der Hubschrauber am Abend wenige Stunden nach dem Ende des Spiels zwischen Leicester City und West Ham im King Power Stadium ab. Kurz darauf habe es offenbar Probleme mit dem Heckrotor gegeben.

Bisher keine Details bekannt

Die Polizei in Leicester nannte bisher keine Details und teilte nur mit, es gebe einen Einsatz am Stadion. Feuerwehren und Krankenwagen seien vor Ort, hieß es. Leicester City kündigte an, zu einem späteren Zeitpunkt eine Erklärung abzugeben, sobald nähere Fakten bekannt seien.

Noch ist unklar, ob Vichai Srivaddhanaprabha an Bord des Hubschraubers war.

Der thailändische Milliardär, der den Verein 2010 übernommen hatte, lässt sich üblicherweise nach Heimspielen von Leicester City aus dem Stadion fliegen. Der Hubschrauber landet dafür regelmäßig am Mittelkreis.

