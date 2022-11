Streit um Südostasien Lawrow attackiert den Westen Stand: 13.11.2022 15:44 Uhr

Kurz vor dem G20-Gipfel auf Bali hat der russische Außenminister Lawrow den Westen scharf attackiert. Er warf den USA und der NATO vor, eine Vormachtstellung in der Asien-Pazifik-Region einnehmen zu wollen.

Vor dem G20-Gipfel in Indonesien hat der russische Außenminister Sergej Lawrow dem Westen eine Militarisierung Südostasiens vorgeworfen, um russische und chinesische Interessen in der Region einzuschränken. "Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten versuchen, diesen Raum zu beherrschen", sagte Lawrow zum Abschluss des Gipfels des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh.

US-Präsident Joe Biden wolle "integrative Strukturen" für die regionale Zusammenarbeit umgehen. Biden beabsichtige "die Militarisierung dieser Region mit einem offensichtlichen Fokus auf der Eindämmung Chinas und der Eindämmung russischer Interessen im Asien-Pazifik-Raum". Russland will demnach als Reaktion auf die westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs die Beziehungen nach Asien ausbauen.

Verbale Vorbereitung des G20-Gipfels

Lawrow dürfte mit seinen Äußerungen auch den Ton für eine Konfrontation zwischen Russland und westlichen Staats- und Regierungschefs auf dem G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer auf Bali vorgeben, der am Dienstag und Mittwoch stattfindet. Er wird dort die russische Delegation leiten - bei dem ersten Treffen dieser Art seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar. Präsident Wladimir Putin nimmt nach russischen Angaben nicht teil.

Lawrow und Biden nahmen wie ranghohe Vertreter anderer Staaten als Gäste an dem Treffen der aus zehn Ländern bestehenden ASEAN-Gruppe teil. Biden verurteilte in seiner Rede auf dem Gipfel den russischen Krieg gegen die Ukraine als brutal und unrechtmäßig. Einen offenen Konflikt mit China wollten die USA bei aller Kritik an der Volksrepublik vermeiden, sagte er vor den Staats- und Regierungschefs. Dazu sollten die Kommunikationskanäle zwischen den USA und China offen bleiben. Die USA würden sich aber weiterhin zu der Menschenrechtslage in China, dem Taiwan-Konflikt und zu Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer äußern.

Als weiteren Brennpunkt nannte er der Konflikt mit Nordkorea und dessen Atom- und Raketenprogramm. Sein Ziel sei zudem eine umfassende strategische Partnerschaft mit der Südostasien-Region. Am Montag will Biden im Vorfeld des G20-Gipfels erstmals in seiner Amtszeit den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen.