Es kommt wieder Bewegung in die Atomverhandlungen mit Nordkorea. US-Außenminister Pompeo will seinen nordkoreanischen Kollegen treffen. Hintergrund sind die Abrüstungsangebote beim Korea-Gipfel.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Nach US-Präsident Donald Trump begrüßte auch US-Außenminister Mike Pompeo die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen Nord- und Südkorea. Die US-Regierung sei bereit, auf der Grundlage der wichtigen Zusagen Nordkoreas die Verhandlungen über eine Denuklearisierung sofort wieder aufzunehmen. Ende August hatte Pompeo eine geplante Reise nach Nordkorea wegen mangelnder Fortschritte bei den Verhandlungen abgesagt.

Treffen schon in der kommenden Woche?

Nun will der amerikanische Außenminister seinen nordkoreanischen Amtskollegen schon in der kommenden Woche treffen. Pompeo lud Ri Yong Ho zu einer Begegnung am Rande der UN-Vollversammlung in New York ein. Außerdem sei auch der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea zu einem möglichst baldigen Treffen mit Vertretern Nordkoreas in Wien bereit.

Pompeo unterstrich, dass die US-Regierung an einer raschen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel interessiert sind. Die Verhandlungen darüber sollten bis Januar 2021 abgeschlossen sein. Dies habe Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zugesichert.