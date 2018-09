UN zu Konfliktländern Jedes dritte Kind kann nicht zur Schule

In Krisen- und Konfliktländern kann jedes dritte Kind keinen Schulunterricht besuchen. Insgesamt sind laut einer UNICEF-Studie weltweit etwa 100 Millionen Kinder betroffen.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Wenn ein Land von einem Konflikt oder einer Katastrophe getroffen wird, dann sind es die Kinder und jungen Menschen, die gleich doppelt zu Opfern werden. Das sagt Henrietta Fore, die Chefin des UN-Kinderhilfswerkes.

Denn kurzfristig bedeute es: zerstörte Schulen - oder dass Soldaten die Gebäude besetzten und zweckentfremdeten. Langfristig würden die Kinder und ihre Länder immer wiederkehrende Armut erleben.

Insgesamt 104 Millionen Kinder weltweit, so rechnet UNICEF in seiner jüngsten Studie vor, gingen wegen Kriegen oder Naturkatastrophen nicht zur Schule. Das treffe damit jedes dritte Kind in diesen Ländern.

Am schlimmsten sei die Lage im Niger, der Zentralafrikanischen Republik, dem Südsudan und Eritrea. Afrikanische Länder belegen die ersten zehn Plätze der UNICEF-Liste.

Diese Kinder in einem Binnenflüchtlingslager in Mogadischu werden mit Unterstützung von UNICEF von Freiwilligen unterrichtet.

"Gestohlene Zukunft"

Und noch eine Zahl aus dem Bericht: Jeder fünfte zwischen 15 und 17 habe in diesen Gebieten überhaupt noch nie eine Schule besucht. Eine "gestohlene Zukunft", nennt das Kinderhilfswerk seine Ergebnisse. UNICEF hat seinen Bericht kurz vor der nächste Woche beginnenden UN-Generaldebatte der Staats- und Regierungschefs veröffentlicht.

Die UN-Organisation hofft auf politischen Rückhalt und vor allem auf mehr Geld für Schule und Ausbildung - gerade und auch in solchen Risikoländern. Denn: Nur knapp vier Prozent, bemängelt UNICEF, der weltweiten humanitären Gelder werden bislang für Erziehung ausgegeben. Man stehe an womöglich an einem Wendepunkt der Geschichte, glaubt UNICEF-Chefin Fore.

Unterricht in einem Lager für Binnenflüchtlinge in Mogadischu. Die UNICEF unterstützt Studenten, die die Kinder unterrichten.

UNICEF-Studie: Krieg und Katastrophen verhindern Schulbesuche

Kai Clement, ARD New York

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 19. September 2018 um 10:00 Uhr.