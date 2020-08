Hat Spaniens Ex-König Juan Carlos Schmiergelder in Millionenhöhe kassiert? Darüber wird seit Jahren spekuliert, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Jetzt will der 82-Jährige das Land verlassen - Ziel unbekannt.

Der in einen Finanzskandal verwickelte frühere spanische König Juan Carlos I. verlässt Spanien und lebt künftig in einem anderen Land. Das steht in einem Brief des Ex-Monarchen an seinen Sohn König Felipe VI., den die Familie auf der Website des Königshauses veröffentlichte.

In dem Schreiben teilte er mit, er werde aus Spanien wegziehen. Hintergrund der Entscheidung seien der "öffentliche Widerhall auf gewisse Episoden meines früheren Privatlebens". Er wolle sicherstellen, dass er seinem Sohn dessen Rolle nicht erschwere. In welches Land er zieht, teilte Juan Carlos nicht mit. Unklar ist, wo er sich aktuell aufhält.

Zahlten die Saudis Gelder für eine Bahnstrecke?

In einer Erklärung auf der Website des Königshauses hieß es, Felipe respektiere die Entscheidung seines Vaters. Dessen Anwalt Javier Sánchez-Junco Mans erklärte per E-Mail, sein Mandant habe ihn gebeten klarzustellen, dass er auch weiterhin bei den Ermittlungen gegen ihn kooperieren werde.

Spanische Staatsanwälte ermitteln gegen den Ex-König, weil der Verdacht besteht, dass Juan Carlos für den Bau einer Bahnstrecke zwischen den saudischen Städten Mekka und Medina Schmiergelder in Millionenhöhe von Saudi-Arabien erhielt. Die Strecke führt durch ein spanisches Konsortium.

Abdankung nach mehreren Skandalen

Die am Obersten Gericht angesiedelten Ermittlungen konzentrieren sich auf Entwicklungen nach Mitte 2014. Zu diesem Zeitpunkt gab Juan Carlos angesichts mehrerer Skandale den Thron an seinen Sohn weiter. Durch seine Abdankung nach fast vier Jahrzehnten verlor der heute 82-Jährige den Schutz, den die Verfassung dem Staatsoberhaupt gewährt.

Spanische Medien berichteten seither über belastende Aussagen aus getrennten Ermittlungen in der Schweiz, wonach Juan Carlos Millionen Euro vom verstorbenen saudischen König Abdullah erhalten haben soll. Anschließend soll er eine große Summe an einen früheren Gefährten weitergeleitet haben. Ermittler sehen darin einen möglichen Versuch, das Geld vor den Behörden zu verbergen.

Das Königshaus erklärte, Felipe habe von möglichen irregulären Finanztransaktionen seines Vaters keine Kenntnis gehabt. Nach Medienberichten, wonach Felipe Begünstigter eines Kontos in einer Steueroase mit 65 Millionen Euro sei, die Saudi-Arabien Juan Carlos geschenkt haben soll, verzichtete Felipe auf sein künftiges Erbe seitens seines Vaters. Zudem strich er dessen jährliche Apanage in Höhe von 194.232 Euro.