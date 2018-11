Bundesaußenminister Maas und die NATO haben Russland und die Ukraine zur Deeskalation in der Meerenge von Kertsch aufgerufen. Kiew fordert nach dem Ende der Blockade die Freilassung festgesetzter Matrosen.

Im Streit um einen Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch hat Bundesaußenminister Heiko Maas Russland und die Ukraine zur Entspannung aufgerufen. "Die Entwicklungen rund um das Asowsche Meer sind sehr besorgniserregend. Es ist nicht akzeptabel, dass es dort eine Blockade durch Russland gibt", sagte er bei einem Besuch in Madrid. "Man kann nur beide Seiten zur Deeskalation auffordern und ich hoffe, dass dieser Aufruf, den es sicher nicht nur von Deutschland gibt, auch befolgt wird."

Eine Sprecherin der NATO rief ebenfalls zur Zurückhaltung auf. Das Militärbündnis unterstütze die Schifffahrtsrechte der Ukraine in ihren Hoheitsgewässern und rufe Russland auf, "im Einklang mit internationalem Recht" ungehinderten Zugang zu den ukrainischen Häfen am Asowschen Meer sicherzustellen.

Russische Marine setzt drei ukrainische Militärschiffe fest

An der Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen der von Russland annektierten Krim und dem Festland, hatte es am Vortag einen Zwischenfall gegeben: Die russische Küstenwache verweigerte drei ukrainischen Militärschiffen die Durchfahrt und rammte eines der Schiffe.

Nach Angaben aus Kiew hatten sich die Schiffe der ukrainischen Marine nach internationalem Seerecht bewegt - aus Moskauer Sicht fehlte ihnen einen Genehmigung. Zudem hätten sie auf Aufforderungen, anzuhalten, nicht reagiert.

Die russische Marine kaperte die drei Schiffe und brachte sie auf - sechs ukrainische Seeleute wurden dabei verletzt. Augenzeugenberichten zufolge liegen die Schiffe nun im Hafen von Kertsch.

Russland hatte die Meerenge zeitweise durch einen quergestellten Tanker blockiert und dadurch die ukrainische Küste vom Schwarzen Meer abgeschnitten. Seit dem frühen Morgen können jedoch zivile Frachtschiffe wieder passieren.

Eskalation zwischen Ukraine und Russland

tagesschau 12:00 Uhr, 26.11.2018, Ina Ruck, ARD Moskau





Wechselseitige Vorwürfe

Kiew und Moskau überzogen einander mit wechselseitigen Drohgebärden. Das ukrainische Verteidigungsministerium meldete, man habe alle Streitkräfte in Bereitschaft versetzt. Präsident Petro Poroschenko forderte in einer Mitteilung die sofortige Freilassung der festgesetzten ukrainischen Matrosen und ihrer Schiffe. Die brutale Festnahme verstoße gegen internationales Recht, schrieb er.

Russland wirft der Ukraine hingegen vor, den Vorfall absichtlich herbeigeführt zu haben. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von einer "gefährlichen Provokation". Der offizielle Vertreter der Ukraine in Russland werde ins Außenministerium einbestellt, kündigte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa an.

Der Vorsitzende des Außenausschusses im russischen Föderationsrat, Konstantin Kossatschow, nannte den Zwischenfall auf Facebook eine "schändliche Piraten-PR-Aktion" und einen "tollen Start in Poroschenkos Wahlkampf". In der Ukraine stehen im März 2019 Präsidentschaftswahlen an.

UN-Sicherheitsrat und EU beraten zur Lage

Die ukrainische Rada will am Nachmittag entscheiden, ob sie im Land das Kriegsrecht verhängt, wie der Nationale Sicherheitsrat es am Vortag empfohlen hatte. Auf Betreiben Russlands tagt außerdem der UN-Sicherheitsrat zur Lage.

Auch die Europäische Union will sich mit den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine beschäftigen. Die für Sicherheitsfragen zuständigen Botschafter wollen am Dienstag darüber beraten, wie die EU sich ein richtiges Bild von der lage machen kann und welche Schritte zu gehen sind. "Wir werden alles daran setzen, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt", sagte die österreichische Außenministerin Karin Kneissl in Brüssel für die österreichische Ratspräsidentschaft.