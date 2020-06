Mord und Totschlag im US-Strafrecht

Der Generalstaatsanwalt von Minnesota hat die Anklage gegen den haupttatverdächtigen Polizisten im Fall George Floyd verschärft. Die Anklage soll von "Mord dritten Grades" auf "Mord zweiten Grades" hochgestuft werden. Bei "Mord zweiten Grades" (Second Degree Murder) handelt es sich nach dem Recht von Minnesota um eine Tötung, die absichtlich, aber ungeplant erfolgte oder wenn der Täter ein Schwerverbrechen begehen wollte und das Opfer dabei unbeabsichtigt tötete. Das entspricht in etwa einem Totschlag in einem besonders schwerem Fall und kann mit bis zu 40 Jahren Gefängnis bestraft werden. Mord zweiten Grades gibt es nur in wenigen Bundesstaaten, in denen das Tötungsdelikt nicht in zwei, sondern in drei Stufen eingeteilt wird.

Bislang lautete die Anklage gegen den haupttatverdächtigen Polizisten auf "Mord dritten Grades", (Third Degree Murder) was in etwa einem Totschlag nach deutschem Recht entspricht. Darauf stehen bis zu 25 Jahre Haft. Ein "Mord ersten Grades" (First Degree Murder) würde der Definition eines Mordes in Deutschland entsprechen und mit lebenslanger Haft bestraft.