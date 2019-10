Die Menschen in Prag nehmen heute und morgen Abschied von dem Schlagerstar Karel Gott. Sein Sarg ist im Prager Sophienpalais öffentlich aufgebahrt. Es werden bis zu 300.000 Menschen erwartet.

Die Bevölkerung in Prag verabschiedet sich heute und morgen von dem verstorbenen Schlagersänger Karel Gott. Der Sarg ist heute bis 22 Uhr im Sophienpalais in der tschechischen Hauptstadt öffentlich aufgebahrt.

Schon am Morgen stehen Tausende Menschen in der Schlange, um Karel Gott die letzte Ehre zu erweisen.

Kilometerlange Schlangen vor dem Palais

Soldaten halten Ehrenwache am geschlossenen Sarg. Viele Fans gehen am Sarg vorbei und verbeugen sich. Hunderte Menschen waren bereits in der Nacht eingetroffen.

Vor dem Palais bildeten sich kilometerlange Schlangen, die bis ans gegenüberliegende Moldauufer reichten. Es werden bis zu 300.000 Menschen erwartet. Aus Kapazitätsgründen werden voraussichtlich aber nur einige Zehntausend Menschen am Sarg vorbeigehen können.

Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Helfer des Roten Kreuzes teilen Kaffee an die Wartenden aus. Die Stadtverwaltung verstärkt eigens für den Anlass den öffentlichen Nahverkehr und sperrt Teile der Prager Innenstadt.

Auch aus Deutschland dürften viele Fans des Sängers von Hits wie "Biene Maja", "Lady Carneval" und "Schicksalsmelodie" anreisen.

Morgen wird es einen nationalen Trauertag geben, und es findet ein staatlicher Trauerakt für den Musiker im Veitsdom auf der Prager Burg statt, der auf Großbildleinwänden übertragen wird. Gott war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Kurz vor seinem Tod hatte er eine Leukämie-Erkrankung öffentlich gemacht. Im Laufe seiner langen Karriere verkaufte der Sänger Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger.