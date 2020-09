Die verheerenden Waldbrände in US-Bundesstaat Kalifornien erreichen Rekordgröße - dabei ist die Saison noch lange nicht vorbei. In Butte County fanden die Einsatzkräfte sieben Leichen. Mehrere Menschen werden noch vermisst.

Ein im Norden Kaliforniens wütender Waldbrand hat mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Es seien sieben weitere Leichen gefunden worden, teilte das Sheriff-Büro in Butte County mit. 16 Menschen würden noch vermisst und mindestens vier seien mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Das seit Wochen lodernde Feuer etwa 200 Kilometer nordöstlich von San Francisco war bereits zur Hälfte unter Kontrolle, als auffrischender Wind es in rasantem Tempo um sich greifen ließ. Etwa 2000 Gebäude wurden zerstört. Präsident Donald Trump sprach Gouverneur Gavin Newsom sein Beileid aus und erklärte, die US-Bundesregierung sei zur Hilfe bereit, wie das Weiße Haus mitteilte.

Das so genannte Nordkomplex-Feuer ist einer von 29 Waldbränden in Kalifornien. Insgesamt waren dort etwa 14.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Rund 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen oder sich auf eine Evakuierung vorbereiten. Insgesamt sind in diesem Jahr in Kalifornien bereits mehr als 12.500 Quadratkilometer Wald und Buschland verbrannt, obwohl die Waldbrandsaison gerade erst begonnen hat. Meteorologen sagten etwas besseres Wetter voraus. Der Wind werde nachlassen, die Temperaturen etwas sinken, prophezeiten sie. Zuvor war es heiß und böig gewesen.

Hunderttausende müssen Häuser verlassen

Auch im nördlich an Kalifornien angrenzenden Oregon ist von Waldbränden betroffen. Hier mussten geschätzt 500.000 Menschen - mehr als ein Zehntel der 4,2 Millionen Einwohner - ihre Häuser verlassen, wie die Notfallbehörde des Bundesstaats nach Angaben der Nachrichtenagentur AP mitteilte.

Innerhalb von drei Tagen verkohlten hier mehr als 364.000 Hektar - fast doppelt so viel wie die Gesamtfläche, die typischerweise in einem ganzen Jahr in dem Bundesstaat Bränden zum Opfer fällt. Mindestens vier Tote wurden in Oregon vermeldet. Eines der Feuer näherte sich Molalla, einer Ortschaft mit etwa 9000 Einwohnern. Die forderte die Menschen auf, sofort die Häuser zu verlassen.

Los Angeles ist weiter in Rauch gehüllt.

Es gibt aber auch Fortschritte im Kampf gegen die Flammen. Drei große Feuer-Komplexe rund um San Francisco sind inzwischen fast gänzlich eingedämmt. Doch die Stadt war weiter in dichten Rauch gehüllt. Starke Winde trugen Asche aus anderen Waldbrandgebieten in viele Teile Kaliforniens und verdunkelten den Himmel. Die Behörde für Luftqualität warnte vor starker Rauchbelastung. Die Experten riefen für manche Gebiete in Kalifornien zeitweise die höchste Warnstufe aus: "Hazardous", auf Deutsch "gefährlich".