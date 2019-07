In Afghanistan hat der Präsidentschaftswahlkampf mit einem Anschlag in Kabul begonnen. Dabei sollen mehrere Menschen getötet und mindestens 25 verletzt worden sein. Das Ziel war offenbar der Vizepräsidentschaftskandidat.

Auf die Kabuler Büroräume des afghanischen Politikers Amrullah Saleh hat es einen Angriff gegeben. Das berichteten afghanische Regierungssprecher. Es gab laut Innenministerium zunächst in der Nähe des Büros der Partei "Green Trend" (AGT) von Saleh eine heftige Explosion. Mehrere Bewaffnete seien danach in die Büroräume gestürmt.

Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Angriff zwei Menschen getötet und mindestens 25 verletzt. Ein Sprecher des Innenministeriums berichtete zudem von einem getöteten Angreifer.

Bisher hat sich keine Gruppierung zu dem Anschlag bekannt.

Auf die Kabuler Büroräume des Vizepräsidentschaftskandidaten von Präsident Aschraf Ghani ist ein Angriff verübt worden.

Politiker in Sicherheit gebracht

Zu Salehs Gesundheitszustand nach dem Angriff gibt es unterschiedliche Aussagen. Präsident Ghani schrieb auf Twitter, dass Saleh nicht verletzt worden sei. "Saleh hat einen komplexen Angriff von Staatsfeinden überlebt", so Ghani. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte hingegen mit, dass Saleh von einem Schrapnell getroffen wurde. Das Ministerium berichtete, dass der Politiker in Sicherheit gebracht wurde.

Saleh startete zusammen mit Präsident Aschraf Ghani den Wahlkampf. Ghani will Saleh bei einer Wiederwahl zum Vize machen. In Afghanistan wird am 28. September ein neuer Präsident gewählt.

Saleh war früher Innenminister und Chef des Geheimdienstes NDS. Er gilt als Anti-Taliban-Hardliner und Kritiker des pakistanischen Geheimdienstes.

Taliban dementieren Friedensgespräche

Der Anschlag auf Saleh passierte einen Tag, nachdem die Regierung in Kabul erklärt hatte, sie werde innerhalb von zwei Wochen direkte Friedensverhandlungen mit den radikalislamischen Taliban aufnehmen. Die Taliban dementierten dies. Innerafghanische Gespräche werde es erst nach einer Ankündigung über den Rückzug internationaler Streitkräfte aus dem Land geben, erklärte ein Sprecher des politischen Büros der Taliban auf Twitter.