Avatar grübelgrübel 25.01.2022 • 13:20 Uhr

12:51 Uhr von Mischpoke West

@ grübelgrübel >>> Nach Bolzonaro und Trump der sicherlich unfähigste Regierungschef des 21. Jahrhunderts.. <<< . Warum? Wegen der Corona Geschichte? Er hat den Brexit über die Bühne gebracht, was die Mehrheit der Briten wollte, und die Wirtschaft in UK wächst kräftig. So viel hat er politisch anscheinend nicht falsch gemacht. Ach so, sie können ihn nicht leiden, deshalb wahrscheinlich. . Sie haben recht, ich kann ihn nicht leiden. Ich verachte ihn sogar. Warum: Brexitlügen wie z.B. 350 Mio Pfd. würden wöchentl. an die EU überwiesen und nach dem Brexit ins britische Gesundheitswesen gesteckt. Beide Aussagen sind unwahr. Im Plenum der Vereinten Nationen schwadroniert er von Freizeitschweinen und Kermit den Frosch dass Beobachter sich um den Gesundheitszustand sorgen müssen. Jetzt diese illegalen Partys, wo er versucht, sich mit einer Entschuldigung aus der Affäre zu ziehen. Die Aufstellung lässt sich beliebig erweitern.