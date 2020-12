Johnson trifft von der Leyen Durchbruch beim Dinner?

Liebe geht bekanntlich durch den Magen, und so hoffen der britische Premier Johnson und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute bei einem gemeinsamen Essen, die Differenzen im Post-Brexit-Streit lösen zu können.

Um die verfahrenen Wirtschaftsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien doch noch zu retten, reist Premierminister Boris Johnson heute Abend zu einem Essen nach Brüssel. Dort will er persönlich mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die größten Streitpunkte noch einmal besprechen. Doch die Erwartungen sind auf beiden Seiten gering.

Streitpunkt Fischerei

So erklärte Johnson erst am Mittag im Unterhaus in London, bei der Frage nach fairen Wettbewerbsbedingungen und der Fischerei bestehe die EU derzeit noch auf Standpunkten, die "kein Premierminister dieses Landes akzeptieren sollte". Und eine Regierungssprecherin erklärte: "Der Premierminister wird heute Abend klar machen, dass er nichts akzeptieren kann, was unsere Fähigkeit beeinträchtigt, über unsere Gesetze oder unsere Gewässer zu bestimmen." Dabei ist die Fischerei nach Meinung von Beobachtern ein Thema von eher untergeordneter Bedeutung.

Das Abendessen sollte nach Angaben der britischen Regierung gegen 20 Uhr (MEZ) beginnen. Auch EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein britischer Kollege David Frost seien an dem Treffen beteiligt. Ob direkt im Anschluss mögliche Ergebnisse verkündet werden, ist unklar. Aus EU-Kreisen hieß es lediglich, man erwarte, dass beide Seiten noch einmal ihren Einigungswillen betonen und ihre Verhandlungsteams anweisen, weiter aufeinander zuzugehen.

Merkel ist skeptisch

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich zurückhaltend zu den Erfolgsaussichten: "Es gibt nach wie vor die Chance eines Abkommens, wir arbeiten weiter daran", sagte die Kanzlerin im Bundestag. Die EU sei aber bei nicht zu akzeptierenden Bedingungen von britischer Seite auch darauf vorbereitet, einen "Weg ohne Austrittsabkommen" zu gehen.

Die "eigentlich große Frage" bei den Verhandlungen seien die Bedingungen für einen fairen Wettbewerb, sagte Merkel. In diesem Punkt brauche es "befriedigende Antworten". Denn die EU hat Großbritannien weiter umfassenden Zugang zum europäischen Binnenmarkt ohne Zölle und Mengenbeschränkungen in Aussicht gestellt. Brüssel fordert dafür aber, dass die Briten sich auch in Zukunft an EU-Standards etwa im Umwelt- oder Sozialbereich halten und Firmen auf dem Kontinent nicht durch unfairen Wettbewerb unterbieten.

Kaum noch Zeit

Beide Seiten haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Kompromissbereitschaft angemahnt, um ein Scheitern der Gespräche und ein No-Deal-Szenario zum 1. Januar mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft zu verhindern. Inzwischen ist die Zeit für die rechtzeitige Ratifizierung eines Abkommens bis zum Jahresende äußerst knapp.