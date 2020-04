Dass es vielerorts schlecht um Italiens Infrastruktur bestellt ist, hat 2018 der fatale Einsturz einer Autobahnbrücke gezeigt. Nun ist zwischen Ligurien und der Toskana erneut eine Brücke zusammengebrochen.

In Italien ist eine Brücke auf einer Staatsstraße zwischen Ligurien und der Toskana eingestürzt. Wie das Verkehrsministerium in Rom mitteilte, gab es dabei nach ersten Informationen nur leicht Verletzte.

Die Brücke führte über einen Fluss zwischen La Spezia und Massa Carrara und verband die Staatsstraße von Cisa mit der Provinzstraße von Albiano. Zwei Kleintransporter waren auf der Brücke, als diese einstürzte. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Fahrer seien gerettet worden.

Die eingestürzte Brücke der Staatsstraße zwischen La Spezia und Massa Carrara.

Seit Monaten Meldungen über Risse

Offenbar hatte es in den vergangenen Monaten wiederholt Meldungen besorgter Autofahrer über Risse in der Brücke gegeben. Besonders nach einer längeren Schlechtwetter-Phase im November war an dem Bauwerk ein größerer Riss entdeckt worden. Der Zeitung "Corriere della Sera" zufolge hatten Experten jedoch eine Gefahr für die Stabilität des Bauwerks ausgeschlossen.

Der Vorfall dürfte die Debatte über den maroden Zustand der Straßen-Infrastruktur in Italien erneut anfachen. Auslöser dafür war zuletzt der Einsturz einer Autobahnbrücke im August 2018 in Genua. Dabei waren 43 Menschen ums Leben gekommen.