In Italien ist bei der Bildung einer neuen Regierung eine entscheidende Hürde genommen worden: Eine breite Mehrheit der Fünf-Sterne-Bewegung stimmte für ein Bündnis mit den bislang oppositionellen Sozialdemokraten.

Nach dem Ende der Koalition aus rechter Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung steht in Italien - fast - eine neue Regierung. Die Fünf-Sterne-Mitglieder sprachen sich in einer Online-Abstimmung mit breiter Mehrheit für ein neues Bündnis mit den bislang oppositionellen Sozialdemokraten aus.

Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio präsentierte am Abend in Rom die Zahlen: Insgesamt 79,3 Prozent der Parteimitglieder stimmten für die neue Regierung, mehr als 73.000 Mitglieder nahmen an der Online-Abstimmung teil.

Salvini hatte Regierungskrise ausgelöst

Führen soll die Koalitionsregierung der bisherige parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte. Der muss sein Kabinett nun noch bei Staatschef Sergio Mattarella vorstellen und absegnen lassen. Anschließend müssen noch beide Parlamentskammern zustimmen.

Die neue Koalition war nötig geworden, nachdem das europakritische Bündnis zwischen Sternen und der rechten Lega des bisherigen Innenministers Matteo Salvini zerbrochen war. Mit dem neuen Bündnispartner Partito Demokratico (PD) waren die Fünf Sterne bislang tief zerstritten. Aus Neuwahlen allerdings wäre Umfragen zufolge Salvinis Lega als klarer Sieger hervorgegangen.

Inhaltliche Schnittmenge

Ungeachtet des Streits in der Vergangenheit gibt es zwischen Fünf Sternen und Sozialdemokraten aber auch einige inhaltliche Überschneidungen: In einem heute veröffentlichten Entwurf für ein Regierungsprogramm wird unter anderem eine Reform des Wahlrechts und eine Verringerung der Parlamentssitze aufgeführt. Auch bei der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes dürften sich beide Parteien einig sein.

Die größten Differenzen könnte es bei der Migrationspolitik geben. Hier forderte PD-Parteichef Nicola Zingaretti eine radikale Wende. Der Fünf-Sterne Vorsitzende di Maio ließ dagegen durchblicken, dass er an der Politik der geschlossenen Häfen festhalten will.

