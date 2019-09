Der iranische Präsident Rouhani hat die ausländischen Truppen am Persischen Golf kritisiert. Diese erhöhten die Unsicherheit. Er wolle bei der UN-Generaldebatte einen regionalen Friedensplan anbieten.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Athen

Werde der Iran angegriffen, werde er massiv zurückschlagen, dann werde das Land des Angreifers zum Hauptschlachtfeld - diese martialischen Worte des Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden, Hussein Salami, sind kaum verhallt, da versucht der iranische Präsident Hassan Rouhani mit deutlich ruhigeren Tönen, die Lage doch wieder zu entspannen. Natürlich ganz im Sinne des Iran.

Bei einer Militärparade am Morgen in Teheran sprach Rouhani über eine Art Friedensplan, die der Iran kommende Woche in New York präsentieren wolle: Bei der diesjährigen Versammlung der Vereinten Nationen werde man der Welt einen Plan unter dem Motto Hoffnung, Hormus und Frieden für die Region vorstellen.

Rouhani will bei UN-Vollversammlung regionalen Sicherheitsplan anbieten

tagesschau 12:00 Uhr, 22.09.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-598001~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Militärpräsenz erzeugt Unsicherheit

Der iranische Präsident wandte sich in der Ansprache an das eigene Volk und an andere Länder mit einer eher zahm formulierten Kritik an der verstärkten Militärpräsenz der USA und anderer westlicher Staaten. Diese könnten Probleme erzeugen und Unsicherheit für den Iran und die gesamte Region bringen. Daher will der Iran nun nach den Worten seines Präsidenten auch auf die Länder in der Nachbarschaft zugehen, mit denen es nicht nur im Streit ums Öl immer wieder Probleme gab.

Iran will mit Ländern kooperieren

Der Iran sei dabei bereit, Fehler der Vergangenheit zu verzeihen. Welche Länder und welche Fehler genau er meint, sagte Rouhani allerdings nicht. "Die Islamische Republik gibt bekannt, dass sie mit den Ländern in der Region zusammenarbeiten kann, um Sicherheit zu schaffen in der Region - am Persischen Golf und am Meer von Hormus."

Zu erwarten ist, dass die Vertreter des Iran bei den Vereinten Nationen im Laufe der kommenden Woche ein wenig mehr Details erläutern, wie genau der Iran mit den Ländern der Golfregion und an der so wichtigen Öl-Route auf der Straße von Hormus enger kooperieren will.

Irans Präsident Rouhani will mit den Ländern kooperieren, um in der Region am Persischen Golf Sicherheit zu schaffen.

"Schaffen Sie kein Wettrüsten"

Etwas deutlicher fiel auch die Warnung des iranischen Präsidenten an die Länder aus, die wie die USA den Druck auf den Iran militärisch weiterhin hoch halten wollen: "Wir sagen denjenigen, die die Islamische Republik Iran für die Ereignisse in der Region verantwortlich machen: Wenn Sie es ehrlich meinen und Sicherheit in der Region suchen, dann schicken sie nicht so viele Waffen hierher. Schaffen Sie kein Wettrüsten in unserer Region."

Die Botschaft des iranischen Präsidenten wenige Tage vor der erwarteten offiziellen Rede bei den Vereinten Nationen also heißt im Kern vor allem: Je weiter weg vom Iran die westlichen Staaten mit ihren Flugzeugen, Schiffen und modernen Waffen blieben, umso mehr Sicherheit bedeute das für die Golfregion. Dass sich genau diese Staaten nach - aus ihrer Sicht - zahlreichen iranischen Attacken gegen Öllieferungen aus dieser Region massive Sorgen machen, wird eines der ganz wichtigen Themen für die UN-Vollversammlung sein.

Rouhani will "Friedensplan" für Region am Persischen Golf

Michael Lehmann, ARD Istanbul

22.09.2019 10:42 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.