Die Massenproteste im Irak richten sich auch gegen den Einfluss der iranischen Nachbarn. Nun sind sie erneut eskaliert. In der Stadt Nadschaf zündeten Demonstranten eine diplomatische Vertretung des Iran an.

Demonstranten haben im im südirakischen Nadschaf das iranische Konsulat angezündet. Augenzeugen berichteten, Sicherheitskräfte hätten neben Tränengas auch scharfe Munition gegen die Protestierenden eingesetzt, es habe Tote gegeben.

Hohe Flammen und dicke Rauchwolken stiegen über dem Eingang des Gebäudes auf, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Hunderte Demonstranten riefen "Sieg für den Irak" und "Raus mit dem Iran". Sie rissen die iranische Flagge vom Konsulat und hissten eine irakische, wie ein Polizeibeamter sagte. Iranische Angestellte hätten unverletzt durch eine Hintertür entkommen können, hieß es. Die Behörden hätten eine Ausgangssperre verhängt.

Brennende Reifen vor dem iranischen Konsulat in Nadschaf.

Wichtige Stadt für Schiiten

Der Brand des Konsulats in der für Schiiten heiligen Stadt Nadschaf könnte die Massenproteste im Irak weiter anheizen. Anfang des Monats hatten Demonstranten bereits in der zweiten heiligen Stadt des Landes, Kerbela, versucht, das iranische Konsulat in Brand zu setzen. Sicherheitskräfte verhinderten die Stürmung und schossen scharf, vier Menschen starben.

Im Irak kommt es seit Wochen immer wieder zu Protesten gegen die politische Führung. Vor allem in der Hauptstadt Bagdad und im Süden des Landes gehen die Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen richten sich insbesondere gegen die grassierende Korruption und die schlechte Wirtschaftslage. Die Demonstranten fordern einen Rücktritt der Regierung sowie ein neues politisches System.

Mehr als 300 Tote bei Protesten

Die Demonstranten werfen dem Iran vor, die Regierung in Bagdad zu stützen. Bei den Protesten sind bislang mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Menschenrechtsorganisationen werfen den Sicherheitskräften vor, sie gingen mit übergroßer Härte gegen die Proteste vor.