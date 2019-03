Ursache des Kaschmir-Konflikts

Bis 1947 war der indische Subkontinent eine britische Kronkolonie. Mit einer Besonderheit: Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebte in einem von mehr als 500 Fürstenstaaten, die nicht direkt britischer Herrschaft unterstanden.



Mit der Unabhängigkeit wurde Britisch-Indien geteilt in das von Hindus dominierte, säkulare Indien und die spätere islamische Republik Pakistan.

Den Fürstenstaaten war es freigestellt, ob sie unabhängig bleiben, oder sich einem der beiden Nachfolgestaaten anschließen wollten.



So auch Kaschmir: Dort lebten zwar mehrheitlich Muslime, die Führung jedoch hatte ein hinduistischer Maharadscha. Der kämpfte zunächst für die Unabhängigkeit. Als pakistanische Milizen das Gebiet erobern wollten, schloss er sich Indien an.



Was folgte war der erste Indisch-Pakistanische Krieg um Kaschmir, der 1949 in der Teilung des Gebietes mündete. Die Grenzlinie zwischen dem von Pakistan und dem von Indien verwalteten Teil gilt noch immer - genauso wie der Anspruch beider Seiten auf ganz Kaschmir.