Im Konflikt mit Indien kündigt Pakistans Regierungschef die Freilassung des indischen Piloten an. Khan spricht von einer "Geste des Friedens" - doch Indiens Premier Modi steht unter Druck.

Pakistan will den am Mittwoch gefangengenommenen indischen Piloten freilassen. Das kündigte der pakistanische Ministerpräsident, Imran Khan, in einer Rede im Parlament in Islamabad an. Die Freilassung nannte er eine "Geste des Friedens".

Die Spannungen zwischen den verfeindeten Atommächten Indien und Pakistan hatten sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Nachdem Indiens Luftwaffe in der Nacht zum Dienstag zum ersten Mal seit 1971 einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen hatte, schoss Pakistan nach eigenen Angaben am folgenden Tag zwei indische Kampfflugzeuge ab und nahm dabei den Piloten Abhinandan Varthaman fest.

Khan hatte bereits am Mittwoch in einer Fernsehansprache Indien Gespräche angeboten. Indiens Regierung um die hindu-nationalistische Partei BJP von Premierminister Narendra Modi steht allerdings unter Druck, Stärke zu zeigen. In wenigen Monaten steht eine Parlamentswahl an.

Erneute Eskalation an der Grenze

An der Grenzlinie in Kaschmir gab es zuvor wieder Schusswechsel. Nach Angaben der indischen Streitkräfte dauerte das Feuergefecht gut eine Stunde. Es sei aber weniger heftig als der schwere Artilleriebeschuss am Tag zuvor gewesen. Auch ein pakistanischer Regierungsvertreter sprach von nur kleinen Gefechten.

Viele Bewohner der Grenzdörfer entlang der sogenannten Line-of-Control haben ihre Häuser inzwischen verlassen. Das gesamte Gebiet auf der pakistanischen Seite sei in Alarmbereitschaft versetzt worden, hieß es.

Wegen der Schließung des Luftraums über Pakistan und dem Norden Indiens ist auch der internationale Flugverkehr von der Krise betroffen. Einige internationale Fluggesellschaften haben ihre Flüge von Süd- und Südostasien nach Europa eingestellt oder weiträumig umgeleitet.

Mit Informationen von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Neu-Delhi