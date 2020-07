Indien hat nach einem weiteren deutlichen Anstieg der gemeldeten Coronavirus-Infektionen Russland überholt und liegt weltweit nun an dritter Stelle. Sorgen bereitet vor allem das schlechte Gesundheitssystem im Land.

Von Silke Diettrich, ARD-Studio Neu Delhi

Mutter und Tochter sitzen dicht nebeneinander in einem kleinen Raum, ihre Kopftücher dienen nun auch als Mundschutz. Shahistas Augen füllen sich mit Tränen, als sie endlich mit ihrem Vater reden kann, per Video: "Alles wird gut werden", ruft sie ihrem Vater zu. Normalerweise sind die indischen Krankenhäuser nicht nur voll mit Patienten, sondern auch mit deren Familienangehörigen, die vor der Klinik ausharren. Gerade in den staatlichen Kliniken gibt es immer einen offiziellen Begleiter für den Patienten, in der Regel aus der Familie. In Zeiten von Corona ist das verboten. Nicht nur die Patienten leiden, auch die Familien.

"Er sagt, es gehe ihm schon besser", sagt die Tochter im Interview mit einem indischen Nachrichtensender. "Er bekommt auch ausreichend Medikamente. Jetzt wo ich ihn sehe konnte, geht es mir auch gleich viel besser."

Angehörige in Angst

Gerade in den letzten Tagen waren grausame Bilder zu sehen aus indischen Krankenhäusern, in denen Tote Menschen gemeinsam mit Corona-Patienten auf der Station lagen, Badezimmer ohne fließendes Wasser und verdreckte Pritschen. Das macht den Angehörigen Angst. Deshalb hat eine Klinik in der Hauptstadt von Neu-Delhi nun einen Video-Call-Raum eingerichtet. Die Familien können mit den Patienten über iPads kommunizieren.

"Das ist fast wie eine Psychotherapie", sagt Dr. Saxena, die sich das Programm ausgedacht hat. "Den Patienten geht es damit viel besser, und auch die Angehörigen sind dann beruhigt."

Seit Anfang Juni hat Indien begonnen, die strikte Ausgangssperre aufzuheben. Seitdem steigen die Zahlen der Infektionen täglich an. Fast jeder Tag ein neuer trauriger Rekord. Das will Indien nicht auf sich sitzen lassen und hält mit positiven Superlativen dagegen.

Achtmal so viele Fälle wie in China

Das Gesundheitsministerium gab am Montag eine Zunahme von mehr als 23.000 bekannten Fällen auf fast 700.000 bekannt. Am Sonntag waren fast 25.000 Infektionen dazugekommen, ein Rekord. Das Land mit etwa 1,3 Milliarden Einwohnern liegt hinter den USA und Brasilien. Im Vergleich zu China, das eine vergleichbar große Bevölkerung hat, ist die Zahl der offiziell gemeldeten Erkrankungen acht Mal höher. Seit dem Beginn der Krise sind fast 20.000 Menschen in Indien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Ursprünglich sollten am Montag zahlreiche Touristenattraktionen wie das Taj Mahal in Agra wieder öffnen. Am späten Sonntagabend hatten die örtlichen Behörden jedoch eine Verlängerung der seit März anhaltenden Sperrung des Mausoleums angekündigt. Bis wann diese gelten soll, war zunächst unklar. In Agra war eines der erste großen Infektions-Cluster des Landes aufgetreten. In Russland wurden am Montag 687.862 bekannte Infektionen gemeldet, ein Anstieg um 6611. Dort starben binnen 24 Stunden 135 Menschen, insgesamt sind es nun 10.296 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.