Nach dem Pharmariesen Pfizer hat auch der Hersteller AstraZeneca angekündigt, weniger Impfstoff als geplant in die EU liefern zu können. In den Mitgliedsstaaten wächst der Unmut - Italien droht Pfizer sogar mit juristischen Schritten.

Der Unmut über die Lieferengpässe großer Impfstoffhersteller nimmt zu. Nach dem US-Konzern Pfizer kündigte auch das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca an, zunächst weniger Corona-Impfstoff an die EU-Staaten ausliefern zu können als geplant.

Pfizer und sein deutschen Partner BioNTech hatten die Lieferschwierigkeiten mit dem Umbau eines Produktionswerkes in Belgien begründet. AstraZeneca nannte nun geringere Erträge an einem Produktionsstandort "innerhalb unserer europäischen Lieferkette" als Ursache.

Italien droht mit juristischen Schritten

Weil wegen der verzögerten Bereitstellung des Pfizer-Vakzins derzeit viele Impfzentren in ganz Europa stillstehen, kündigte die EU-Kommission an, sich einzuschalten. "Wir werden das Unternehmen um eine Klärung bitten" sagte ein Kommissionssprecher.

Kritik an Pfizer kommt vor allem aus Italien und Tschechien. Die italienische Regierung drohte dem Pharmariesen sogar mit juristischen Schritten. Nach Angaben von Italiens Corona-Beauftragtem Domenico Arcuri erhält das Land kommende Woche 20 Prozent weniger Impfstoff als vereinbart. In der ablaufenden Woche habe die Lücke fast 30 Prozent betragen. Der tschechische Gesundheitsminister Jan Blatny bezifferte den Ausfall für sein Land auf rund 15 Prozent in dieser Woche und auf bis zu 30 Prozent in den kommenden beiden Wochen.

Der Impfstoffvertrag mit der EU ist vertraulich. Jedes Mitgliedsland verhandelt mit Pfizer eigene Liefervereinbarungen. Unklar ist, ob der Konzern verpflichtet ist, bestimmte Mengen auf wöchentlicher oder auf Quartalsbasis zur Verfügung zu stellen.

AstraZeneca informiert EU über Lieferprobleme

Auch der Hersteller AstraZeneca wird zunächst weniger Impfstoff liefern können als geplant. Sollte der Konzern die Zulassung von der EU erhalten, werde die Menge zu Beginn niedriger sein, sagte eine Unternehmenssprecherin. Eine Verzögerung der Lieferungen sei aber nicht geplant. Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus EU-Kreisen erfuhr, informierte das Unternehmen die EU-Staaten in einer gemeinsamen Schalte über die Lieferprobleme.

Der Impfstoff von AstraZeneca wurde zusammen mit der britischen Universität Oxford entwickelt. In Großbritannien kommt er bereits zum Einsatz. Eine Zulassung für die EU wird in der kommenden Woche erwartet.

EU hat viel Geld in Vorproduktion investiert

Wie die österreichische Zeitung "Kurier" und "Bild" berichten, muss der AstraZeneca-Impfstoff wegen der Coronavirus-Mutationen in einigen Ländern angepasst werden. Bereits auf Halde produzierte Impfstoffmengen könnten deshalb womöglich nicht ausgeliefert werden. Zudem seien die Auswirkungen auf die Produktion nach einem Brand in einem Werk in Indien noch nicht klar.

Ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte dem ARD-Hauptstadtstudio: "Wir gehen weiter davon aus, dass der Impfstoff von AstraZeneca Ende kommende Woche für die EU zugelassen wird. Die EU hat viel in die Vorproduktion dieses Impfstoffes investiert. Nach der Zulassung wird klar, wie viel Impfstoff wann zusätzlich für Deutschland zur Verfügung steht."

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 22. Januar 2021 um 19:00 Uhr.