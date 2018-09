Sturmfluten, Starkregen, Überschwemmungen: Der Hurrikan "Florence" dürfte heftige Auswirkungen haben. Die US-Ostküste macht sich bereit. Aber nicht alle folgen den Appellen der Behörden.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

In North Carolina haben Hausbesitzer und Urlauber begonnen, die sogenannten Outer Banks zu verlassen. Das ist eine vorgelagerte Inselgruppe, die im Fall einer Sturmflut durch Hurrikan "Florence" am schwersten betroffen sein könnte. "Wir planen, uns in Sicherheit zu bringen, aber hoffen, dass wir bleiben können. Der Sturm macht mir mehr Sorgen als andere", sagt ein Bewohner.

Die Insel Ocrakoke ist über eine Fähre mit dem Festland verbunden. Der Verkehr wird voraussichtlich in den kommenden Tagen eingestellt. Trotzdem sind nicht alle bereit, zu gehen, berichtet das Lokalfernsehen. "Viele wollen bleiben, denn es kann schwer sein wieder zurückzukehren. Vor allem, wenn das Festland stärker betroffen sein sollte. Sie machen sich Sorgen um ihre Häuser und ihren Besitz."

Evakuierung ist "zwingend"

Dagegen sind US-Amerikaner entlang der Küste von South Carolina in vielen Landkreisen verpflichtet, ihre Häuser zu räumen. Gouverneur Henry McMaster stellte klar, dass es sich nicht um eine Empfehlung handelt, sondern um eine Anweisung der Behörden. Die Evakuierung sei "zwingend, nicht freiwillig".

Ende der Woche könnte Hurrikan "Florence" auf die Ostküste treffen. Öffentliche Schulen bleiben deshalb an vielen Orten schon jetzt geschlossen. Das Amerikanische Rote Kreuz zog bereits 200 freiwillige Helfer in South Carolina zusammen. Weitere Freiwillige werden eingeflogen.

Vorbereitungen auf "Florence" in Wrightsville Beach.

Sturmflut und heftiger Regen

Dabei ist es für genaue Angaben noch zu früh: Der Wirbelsturm befindet sich etwa 1500 Kilometer von der Küste entfernt. Der Sturm wird als Hurrikan der Kategorie 4 eingestuft. Winde erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometer pro Stunde. Das Sturmtief verlor zwischenzeitlich etwas an Kraft. Das kann sich wieder ändern.

Deshalb hält die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA an ihrer Warnungen fest. Und es gehe nicht nur um eine mögliche Sturmflut, die Teile der Küste überspült, erklärt FEMA-Chef Brock Long: "Es wird vorhergesagt, dass der Sturm mit heftigen Regenfällen vier bis fünf Tage über dem Festland hängen bleibt. Die Gefahr gilt nicht nur für die Küste, sondern für das gesamte Festland in den betroffenen Bundesstaaten."

Erinnerungen an "Harvey"

Viele Amerikaner erinnert die Vorhersage an Wirbelsturm "Harvey", der vor gut einem Jahr Houston und Teile von Texas unter Wasser gesetzt hatte. 83 Menschen kamen dabei ums Leben. Klimaforscher Kevin Trenberth vom Zentrum zur Erforschung der Atmosphäre erklärt im Radiosender NPR, ein Effekt der globalen Erwärmung sei es, dass Wirbelstürme von der Fläche her größer werden und insgesamt intensiver. "Die Leute sollten Warnungen sehr ernst nehmen. Es gibt eine realistische Gefahr von Überschwemmungen in einigen Gebieten."

Das Gefährlichste könnte einmal mehr der Regen sein, den Wirbelsturm "Florence" mit sich bringt.

Südostküste der USA: Vorbereitungen auf Hurrikan "Florence"

Torsten Teichmann, ARD-Washington

11.09.2018 20:00 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.