Sie strebt eine Mehrheit im Parlament an: Bei den Vorwahlen der Hongkonger Opposition zeichnet sich eine hohe Beteiligung ab. Die Demokratiebewegung sieht darin ein deutliches Zeichen des Protests gegen das "Sicherheitsgesetz".

Hundertausende Hongkonger haben sich am Wochenende an den inoffiziellen Vorwahlen des prodemokratischen Lagers beteiligt. Nach Angaben der Organisatoren hatten bereits am Sonntagnachmittag mehr als 320.000 Wähler ihre Stimme abgegeben. Das seien fast doppelt so viele wie erwartet. Vor den 250 Wahlbüros bildeten sich teils lange Schlangen.

Bei den zweitägigen Wahlen werden die Kandidaten der Opposition für die Parlamentswahl am 6. September bestimmt. Das prodemokratische Lager setzt sich für ein Selbstbestimmungsrecht der chinesischen Sonderverwaltungszone ein. Bei den Bezirkswahlen im Dezember 2019 hatten die Oppositionsparteien einen Erdrutschsieg erreicht. Nun streben sie die Mehrheit im Regionalparlament an, um gegen die Haushaltspläne der Regierung zu stimmen.

Protest gegen das "Sicherheitsgesetz"

Die hohe Wahlbeteiligung gilt auch als Protest gegen das umstrittene "Sicherheitsgesetz". Der Demokratieaktivist Joshua Wong hatte zur Beteiligung an den Vorwahlen aufgerufen, um gegen das Gesetz zu demonstrieren. Bei Twitter schrieb er: "Die Vorwahlen sind für uns die erste Gelegenheit, Peking wissen zu lassen, dass wir uns China niemals beugen."

Hongkongs Verfassungsminister Erick Tsang hingegen warnte davor, der Urnengang könnte als "Sezession" und damit als Verstoß gegen das Gesetz angesehen werden. Die Organisatoren der Wahl wiesen das zurück.

Polizei durchsucht Meinungsforschungsinstitut

Das sogenannte Sicherheitsgesetz verbietet unter anderem eine Einmischung in und eine Störung der Lokalpolitik. Die Sicherheitsorgane erhielten weitreichende Befugnisse und dürfen nun unter anderem Durchsuchungen ohne Haftbefehl vornehmen. Zur Umsetzung des Gesetzes richtete Peking in Hongkong eine neue Behörde ein.

Am Freitag durchsuchte die Polizei das Büro eines Meinungsforschungsinstituts, das die inoffiziellen Vorwahlen mitorganisierte. Das Computersystem sei womöglich gehackt worden und habe ein Datenleck verursacht, teilte die Polizei mit. Eine Ermittlung dauere an. Wegen der Durchsuchung musste der Vorwahlbeginn am Samstag um einige Stunden verschoben werden.