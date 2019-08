In Hongkong gingen die Proteste gegen die von Chinas Staatsführung unterstützte Regierung weiter. Trotz eines Verbots zogen Zehntausende Demonstranten durch die Straßen im Zentrum.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Der Hongkonger Victoria-Park war heute voller Regenschirme. Sie dienten nicht nur als Symbol für die Forderung nach mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungsregion: Es regnete ganz einfach im Stömen. Trotzdem waren es wieder Zehntausende, die an diesem Nachmittag gegen den pro-festlandchinesischen Kurs der Hongkonger Regierung protestierten. Nach der Kundgebung im Park zogen viele Teilnehmer weiter, durch die Straßen des Hongkonger Zentrums - trotz eines Verbots.

"Wir demonstrieren hier ja nicht, wir laufen einfach ein bisschen herum", sagt ein 49-jähriger Teilnehmer des Protestmarsches namens Jason ironisch. "Ich laufe einfach nur zurück zu meinem Auto."

Forderungen nach demokratischen Wahlen

Viele Teilnehmer betonten den gewaltlosen Charakter der Demonstration. Außerdem wiederholten sie ihre Forderungen. Dazu gehören eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt der vergangenen Wochen und demokratische Wahlen in Hongkong. Wir werden so lange auf die Straßen gehen, bis sich etwas tut, sagten viele Demonstranten.

"Wir protestieren gegen die Regierung und gegen die Polizei - die haben zu viel Macht", sagt eine 22-jährige Demonstrantin. "Wir wollen der Regierung und den Menschen in aller Welt zeigen, dass wir hier gegen die chinesische Staatsführung und gegen die Polizei kämpfen."

Zehntausende Menschen waren auf der Straße.

Proteste seit Anfang Juni

Seit Anfang Juni protestieren in Hongkong Woche für Woche Zehn- bis Hunderttausende Menschen gegen den Kurs der Regierung. Nach einer Umfrage der Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" haben rund 80 Prozent einen hohen Bildungsabschluss, zwei Drittel zählen sich zur Mittelschicht. Das Verhältnis Männer und Frauen ist unter den Protestierenden fast gleich. Die meisten Demonstranten sind zwischen 20 und 29 Jahren alt.

Seit einigen Tagen gehen auch in anderen Ländern Menschen auf die Straße, um die Hongkonger Proteste zu unterstützen. Am Samstag gab es eine Kundgebung in Berlin. Besonders groß waren die Demonstrationen in Kanada und Australien, dort leben viele Menschen mit familiären Bindungen nach China. In Vancouver und in Melbourne kam es bei den Demos zu Rangeleien, als Unterstützer der Hongkonger Proteste mit Demonstranten aneinandergerieten, die die kommunistische Staats- und Parteiführung in Peking unterstützen.