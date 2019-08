In Hongkong gehen die regierungskritischen Proteste weiter. Diesmal protestierten Tausende städtische Angestellte gegen den Kurs der von Staatsführung in Peking eingesetzten Regierung.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Ein Park mitten im Hongkonger Finanzzentrum war auch heute wieder der Treffpunkt Tausender Demonstranten.

Das Besondere diesmal: Es waren vor allem städtische Angestellte, die sich aus Protest gegen den Kurs der Regierung versammelt hatten. Frauen und Männer also, deren oberste Chefin genau diejenige ist, gegen die sich die Massenproteste der vergangenen Wochen richten: Carrie Lam, die von der chinesischen Staats- und Parteiführung de facto eingesetzte Regierungschefin Hongkongs.

Umstrittene Protestaktion

Entsprechend umstritten war die Protestaktion am Abend: Einige Behördenchefs der autonom regierten chinesischen Stadt hatten ihre Mitarbeiter in den vergangenen Tagen davor gewarnt, an der Demonstration teilzunehmen. Angestellte der Hongkonger Ämter müssten politisch neutral bleiben, so die Kritik.

Die Proteste richten sich gegen die Regierung unter Carrie Lam.

Einer der Organisatoren der Protestkundgebung, Michael Ngan, wies das zurück. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit seien kein Widerspruch zu politischer Neutralität. Ngan arbeitet beim Hongkonger Arbeitsamt.

Weite Teile der Bevölkerung mobilisiert

Der Protest der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zeigt, dass die Massenproteste gegen die Regierung inzwischen weite Teile der Hongkonger Bevölkerung mobilisieren. Gestern hatten Hunderte Bankmanager demonstriert.

Für Montag planen Aktivisten und Gewerkschaften einen Großstreik, der die gesamte Stadt erfassen soll. Die Hongkonger Massenproteste dauern seit Anfang Juni. Sie richten sich inzwischen grundsätzlich gegen den Kurs der pro-Pekinger Stadtregierung und gegen das Vorgehen der Polizei in den vergangenen Wochen.