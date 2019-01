Der Haushaltsstreit in den USA legt weiterhin Teile der Bundesbehörden lahm. Präsident Trump hat nun Kongressspitzen zu einem Gespräch eingeladen - einen Tag, bevor die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen.

US-Präsident Donald Trump hat Spitzenvertreter der beiden Kongresskammern für ein Gespräch über die Grenzsicherung ins Weiße Haus eingeladen. Die genaue Agenda der Besprechung am Mittwochnachmittag ist unklar. Es handle sich aber um ein Briefing und nicht um eine Verhandlungsrunde, hieß es aus Kongresskreisen.

Hintergrund ist der Haushaltsstreit, der seit dem 22. Dezember Teile der Bundesbehörden lahm legt. Trump hatte konservativen Forderungen nachgegeben, für die Finanzierung der Mauer zu kämpfen, bevor die Republikaner die Kontrolle über das Repräsentantenhaus verlieren. Dabei geht es um die Freigabe von fünf Milliarden Dollar. Die Demokraten lehnen das ab.

US-Präsident Trump mit den Demokraten Nancy Pelosi und Chuck Schumer im Oval Office im Herbst.

Vorschlag der Demokraten

Die Demokraten wollen zwar nach der Übernahme der Mehrheit im Repräsentantenhaus noch am Donnerstag Haushaltsvorlagen verabschieden - darin sind die fünf Milliarden Dollar für die Mauer allerdings nicht erhalten. Damit bleibt auch im neuen Jahr unklar, wann der sogenannte Shutdown beendet werden kann.

"Wir geben den Republikanern Gelegenheit, Ja zu sagen", schrieb Pelosi in einem Brief an Kollegen. "Wenn sie den Gesetzesvorschlag ablehnen, machen sie sich mitschuldig am Chaos und der Zerstörung durch den dritten Shutdown in der Amtszeit des Präsidenten."

Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, und Kevin McCarthy und Steve Scalise aus dem Repräsentantenhaus wollen an der Besprechung teilnehmen. Das verlautete aus Beraterkreisen. Auch die voraussichtliche nächste Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, und der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Charles Schumer, werden voraussichtlich hingehen. Pelosi teilte mit, die Demokraten würden dafür arbeiten, "den Trump-Shutdown zu beenden". Trump twitterte, "ohne eine Mauer kann es keinen echten Grenzschutz geben". Später schrieb er, "lasst uns einen Deal machen?"

Tränengas an der Grenze

An der Grenze zu Mexiko bleibt die Situation angespannt. US-Grenzposten setzten erneut Tränengas ein, um eine Gruppe von Flüchtlingen aus Mittelamerika an der Überquerung der Grenze zwischen Mexiko und den USA zu hindern. Einem Augenzeugen zufolge feuerten US-Sicherheitsleute in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana das Reizgas nach Mexiko, als einige Personen den Grenzzaun überklettern wollten. Die US-Grenzschutzbehörde CBP erklärte, das Tränengas sei gegen Steinewerfer eingesetzt worden.

Bei einem ähnlichen Vorfall im November hatte Mexiko eine Untersuchung gefordert, weil Waffen auf das Staatsgebiet von Mexiko gerichtet worden seien. Das mexikanische Außenministerium bedauerte den Vorfall. Die Rechte und Sicherheit der Flüchtlinge müssten genauso berücksichtigt werden wie die Gesetze auf beiden Seiten der Grenze, sagte ein Sprecher.