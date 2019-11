Der Ilisu-Damm ist eines der Megaprojekte der türkischen Regierung: Durch ihn entsteht ein riesiger Stausee. In ihm versinkt die antike Kulturstadt Hasankeyf, Hunderte Familien müssen ihre Heimat verlassen.

Im türkischen Hasankeyf sind die Bagger in Betrieb. Sie zerstören die Häuser der Menschen, die künftig in Neu-Hasankeyf leben werden. Sie weichen dem Wasser des Tigris, das hier jeden Tag steigt.

Wo bisher die jahrhundertealte Stadt steht, wird künftig ein Stausee sein. Er wird die Fläche von München haben und entsteht dank des Ilisu-Damms. 135 Meter hoch ist das Bauwerk. Die Regierung geht davon aus, dass Hasankeyf im November oder Dezember geflutet ist.

Umstrittenes Staudamm-Projekt in der Türkei: Antiker Ort Hasankeyf wird geflutet

Bis dahin müssen alle Bewohner weg sein. Etwa 3000 Menschen - viele von ihnen Kurden - leben in der einer der ältesten, dauerhaft bewohnten Siedlungen der Menschheit. Vor 12.000 Jahren hätten ihre Vorfahren hier schon gelebt, behaupten sie. Der Staat hat ihnen zwar eine Entschädigung für das alte Haus bezahlt, aber das neue in dem höher gelegenen Neu-Hasankeyf ist doppelt so teuer.

Und: Es steht auf der anderen Seite des Flusses. Hunderte exakt gleiche Einfamilienhäuser aus dem gleichen grauen Stein warten dort auf die etwa 700 Familien. Vier Zimmer, Küche, Bad, Dachterrasse.

Doch die Motivation, dort hinzuziehen, hält sich in Grenzen. "Nach der Flutung soll es hier mit dem Tourismus weitergehen. Besucher sollen Boot fahren können und mit einer Seilbahn auf die Burg. Aber ob das wirklich so kommt, werden wir erst Jahre später erfahren, nachdem es geflutet wurde", berichtet Osman Yavuz. Er ist Fremdenführer in Hasankeyf und ist skeptisch, ob die Pläne der Regierung aufgehen. Die träumt von Tauchtouristen, die die dann untergegangene Stadt erforschen werden. In türkischen Medien ist die Rede von Jet-Skis.

Noch führt der Tigris bei Hasankeyf wenig Wasser. Nach und nach entsteht hier ein Stausee mit einer Fläche so groß wie München.

"Archäologiepark" statt historisches Dorf

Eine "einzigartige Kulturlandschaft" nennt Architekturprofessorin Zeynep Ahunbey das Gebiet. "Da wäre noch so viel zu erforschen und auszugraben gewesen."

Gerettet vor dem Wasser werden insgesamt acht Monumente - etwa die jahrhundertealte Moschee, ein Grabmal aus dem 15. Jahrhundert und ein Badehaus. Sie werden umgesiedelt in einen nahen "Archäologiepark".

Mit Informationen von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul