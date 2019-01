Venezuela sei einem Machtwechsel näher als je zuvor, sagt Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Guaidó im ARD-Interview. Seine Ernennung zum Interimspräsidenten sei mit den USA abgestimmt.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko

Juan Guaidó ist ein Präsident ohne Macht, aber er präsentiert sich strahlend und selbstbewusst. Mit einer Übergangsregierung werde er schnell die Basis für freie Wahlen schaffen, sagte er im Interview mit der ARD. Mehrfach betonte Guaidó, der einzig legitime Präsident Venezuelas zu sein:

"Es gab keine Wahl in 2018. Die Amtszeit von Nicolas Maduro ist vorbei. Insofern besetzt er das Land widerrechtlich und regiert als Diktator."

Einer der machtentscheidenden Faktoren, das Militär, das in Venezuela Schlüsselbereiche wie Lebensmittelverteilung und Erdölförderung kontrolliert, steht jedoch weiterhin auf der Seite der sozialistischen Regierung. Für Guaidó ist das eine Frage der Zeit:

Noch sei die Angst der Soldaten vor diesem Schritt zu groß, meint der 35-Jährige. Erst vor drei Wochen wurde Guaidó zum Parlamentspräsidenten gewählt, zwei Wochen danach galt der Newcomer von der Mitte-Links-Partei Voluntad Popular bereits als Stimme der Regierungsgegner.

Seine Ernennung zum Interimspräsidenten sei mit der US-Regierung abgestimmt gewesen, gesteht er ein. Washington ist sein wichtigster Unterstützer, viele andere Staaten haben sich angeschlossen. Sogar die Supermächte Russland und China könne er auf seine Seite bringen.

"Sie haben sehr enge Wirtschaftsbeziehungen mit Venezuela, und sie wissen sehr gut, dass Maduro niemanden beschützt. Er kümmert sich ja nicht einmal um unsere Wirtschaft. Die Inflation wird in diesem Jahr zwei Millionen Prozent betragen, das Bruttoinlandsprodukt ist in fünf Jahren um 53 Prozent gesunken. Für chinesische und russische Investoren wäre eine neue Regierung am besten. Indem sie Vertrauen, Rechtssicherheit und Stabilität schafft, sichert sie die Investitionen."