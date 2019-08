G7-Gipfel in Biarritz Erst Drohungen, dann Delikatessen

Noch vor Beginn des G7-Gipfels gibt es Streit. US-Präsident Trump hatte mit Sonderzöllen auf französischen Wein gedroht, die EU Reaktionen angekündigt. Trump und Macron trafen sich indes zu einem nicht angekündigten Mittagessen.

Der G7-Gipfel startet unter den Vorzeichen eines Streits um Wein. US-Präsident Donald Trump hatte unmittelbar vor seiner Abreise erneut angekündigt, französischen Wein mit Sonderzöllen zu belegen, nachdem Frankreich eine Steuer für global agierende Internetunternehmen wie Facebook beschlossen hatte. Noch vor Beginn des Treffens in Biarritz reagierte EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Trumps Ankündigung: Sollten die USA ihre Drohung wahr machen, werde die EU reagieren.

Gleichzeitig warb Tusk für Verständigung. Es könne sich um den letzten Moment handeln, wieder für Einigkeit unter den G7-Ländern zu sorgen. "Das Letzte, was wir brauchen können und wollen ist eine Konfrontation mit unserem engsten Verbündeten, den Vereinigten Staaten."

Versöhnliche Töne am Mittagstisch

Trump betonte im Vorfeld, er freue sich auf den Gipfel und habe gute Beziehungen zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Beide kamen zu einem nicht angekündigten Mittagessen zusammen. Trump zeigte sich dort versöhnlich. "Wir haben eigentlich viel gemeinsam", sagte der US-Präsident. Auch wenn es gelegentlich Differenzen gebe, verbinde ihn ein "besonderes Verhältnis" mit Macron.

Der zweitägige Gipfel im südwestfranzösischen Badeort Biarritz wird offiziell mit einem Abendessen beginnen. Nach Angaben des Weißen Hauses will Trump in Biarritz mit Macron die französische Digitalsteuer besprechen, die aus seiner Sicht US-Unternehmen diskriminiere. Frankreich wiederum will das Weiße Haus auffordern, eine globale Initiative zum Stopp von Hassreden im Internet zu unterstützen. Die anderen G7- Staaten sowie Google und Facebook unterstützen diese bereits. Hintergrund des Anliegens ist der Terrorangriff auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch.

Der Konflikt zwischen den USA und Frankreich dürfte nur einer von vielen strittigen Punkten sein, die bei dem Gipfel aufkommen dürften. Als weitere Themen gelten unter anderen Handelsspannungen, der Brexit, der Konflikt mit dem Iran, Klimaschutz und Gleichberechtigung.

Torsten Beermann, WDR, zzt. Biarritz, zur Agenda der G7

Merkel erwartet Signal gegen Brände

Bundeskanzlerin Angela Merkel rief die G7 vor ihrer Abreise nach Biarritz zu Beratungen auf, wie man in Brasilien bei der Bekämpfung der Waldbrände unterstützen könne. Sie versprach, einen klaren Aufruf zu senden, dass alles getan werden müsse, damit der Regenwald aufhöre zu brennen.

Anders als Frankreich hält Merkel Wirtschaftspolitik offenbar nicht für das geeignete Druckmittel im Umgang mit Brasilien. Die Drohung der EU, das Abkommen mit den Mercosurstaaten zu behindern, helfe nicht dabei, die Zerstörung des Regenwalds in Brasilien einzudämmen, teilte die Bundesregierung mit. Der Pakt enthalte ein "ehrgeiziges" Kapitel zum Thema Nachhaltigkeit und bindende Regeln zum Klimaschutz. Den Deal nicht abzuschließen, sei daher nicht die "angemessene" Reaktion.

Macron hatte die Waldbrände auf die Agenda des Treffen gesetzt. In einer Fernsehansprache rief er die Weltmächte dazu auf, Brasilien und anderen südamerikanischen Ländern zu helfen, die Brände im Amazonas-Gebiet zu bekämpfen. Zuvor hatte er gedroht, den Mercosur-Handelspakt auf Eis zu legen. Dem Mercosur-Bündnis gehören neben Brasilien auch Argentinien, Paraguay und Uruguay an. Irland schloss sich der Drohung an. Den Erwägungen zum Handelspakt war ein Streit zwischen Macron und Bolsonaro vorausgegangen. Nach Macrons Tweet "Unser Haus brennt. Buchstäblich", hatte Bolsonaro ihm Effekthascherei und den Versuch vorgeworfen, "persönlichen politischen Gewinn" aus einer "inneren Angelegenheit" Brasiliens zu ziehen.

Trump und Macron unter vier Augen - Iran und Weltwirtschaft als Themen

Arthur Landwehr, ARD Washington, zzt. Biarritz

