1,8 Millionen Briten wollen in diesem Jahr in Spanien Urlaub machen. Bei ihrer Rückkehr müssen sie nun in Quarantäne. Möglicherweise weitet London die Maßnahme noch aus.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Die britische Regierung will nicht ausschließen, dass auch für Einreisende aus Deutschland oder Frankreich wieder eine Quarantäne verordnet wird. Wir müssen die Lage genau beobachten, sagt Helen Whateley, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. "Wenn wir sehen, dass die Zahlen in einem Land, für das es im Moment keine Quarantäne gibt, hochgehen, dann müssen wir handeln. Wir müssen das tun, um die Gesundheit der Menschen in Großbritannien zu schützen."

Raab: Sorge vor Einschleppung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte die britische Regierung überraschend wieder eine Quarantäne für Einreisende aus Spanien verhängt, mit nur wenigen Stunden Vorlauf. Man habe angesichts der aktuellen Zahlen im Land sofort handeln müssen, erklärte Außenminister Dominic Raab.

"Wir haben eine gezielte Entscheidung getroffen. Wir sehen die Schwierigkeiten für Reisende, aber wir mussten diese Maßnahme ergreifen, um zu verhindern, dass die Infektion nach Großbritannien eingeschleppt wird angesichts des ernsthaften Anstiegs in Spanien."

"Besser als die Maßnahmen in Großbritannien"

Das hat Tausende britische Sommerurlauber in Spanien kalt erwischt. Manche haben Verständnis und gestehen: Wegen der Zahlen habe man das schon erwartet. Andere finden es völlig verrückt: "Man muss bedenken, dass die Maßnahmen hier in Spanien schon gut sind, mit Masken, Desinfektionen überall und Händewaschen in den Geschäften. Das ist besser als das, was wir in London haben", sagt ein Reisender.

Die größten Infektionsherde werden derzeit im Nordosten von Spanien lokalisiert. Die britische Regierung aber sagt: Egal von wo in Spanien ihr kommt, auch wenn es die Kanarischen Inseln oder die Balearen sind: 14-Tage-Quarantäne ist Pflicht. Das sei doch nicht richtig, findet José Ramón Bauzà, früherer Kommunalpolitiker auf den Balearen und jetzt Abgeordneter im Europaparlament.

"Wir verstehen die Entscheidung der britischen Regierung nicht. Wir haben ein paar beunruhigende Zahlen aus einzelnen Gegenden. Aber die sind besser als in manch anderen europäischen Regionen, für die die britische Regierung keine Quarantäne verhängt hat."

1,8 Millionen Urlauber aus Großbritannien

In Spanien gebe es zur Zeit wesentlich weniger Infektionen und Todesopfer als in Großbritannien, rechnet Bauzà vor, die spanischen Zahlen seien wesentlich besser als die britischen, und Spanien verhänge ja auch keine Pflicht zur Selbstisolation gegen die Briten.

Außerdem sei Großbritannien im Moment das einzige Land, das eine Quarantäne für Spanien-Rückkehrer verhänge. Nach Angaben von Reiseveranstaltern haben rund 1,8 Millionen Briten in diesem Jahr einen Urlaub in Spanien geplant.

Die Regierung geht trotz der Quarantäne davon aus, dass die Mehrzahl derer, die jetzt schon dort sind, ihren Urlaub wie geplant fortsetzt. Die meisten dürften wohl auch darauf hoffen, dass die Quarantäne ebenso schnell wieder ausgesetzt wird wie sie eingeführt wurde.