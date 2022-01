USA Geiselnahme in Synagoge in Texas Stand: 16.01.2022 00:19 Uhr

In einer Synagoge im US-Bundesstaat Texas hat es eine Geiselnahme gegeben. Spezialkräfte sind laut Polizei im Einsatz. Mindestens vier Menschen sollen sich in der Gewalt eines Geiselnehmer befinden.

Im US-Bundesstaat Texas ist es zu einer Geiselnahme in einer Synagoge gekommen. Der texanische Gouverneur Greg Abbott sprach auf Twitter von einer "angespannten Geiselsituation" in der Stadt Colleyville nahe Dallas. Der Fernsehsender CNN zeigte Bilder des Polizeieinsatzes.

Die Polizei von Colleyville teilte zunächst lediglich mit, dass Spezialeinsatzkräfte an der Adresse einer Synagoge im Einsatz seien. Häuser in der unmittelbaren Umgebung seien evakuiert worden, Bürger sollten die Gegend meiden. Konkretere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

FBI in Kontakt mit Geiselnehmer

CNN berichtete unter Berufung auf die Polizei, bislang gebe es keine Verletzten, und es bestehe keine Gefahr für die allgemeine Öffentlichkeit. Die Bundespolizei FBI sei an dem Einsatz beteiligt und stehe in Kontakt mit dem Geiselnehmer. Ermittlern zufolge seien mindestens vier Menschen in dessen Gewalt, berichtete der Sender weiter. Offizielle Angaben zu Details und dem möglichen Hintergrund der Tat gab es zunächst nicht.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, schrieb auf Twitter, US-Präsident Joe Biden sei über die Geiselnahme in Texas unterrichtet worden und werde weiter über die Lage informiert.

Israels Premier verfolgt Lage

Der israelische Premier Naftali Bennett schrieb in einem Tweet, er beobachte die Situation in Colleyville genau und bete für die Sicherheit der Geiseln und der Einsatzkräfte.