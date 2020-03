Coronavirus Ausgangssperre in Frankreich

Frankreichs Präsident Macron hat angekündigt, dass dort ab heute eine mindestens 14-tägige Ausgangssperre gelten wird. Zudem sagte er, dass die EU aufgrund des Coronavirus für 30 Tage ihre Grenzen schließen wird.

Von Sabine Wachs, ARD-Studio Paris

Im Kampf gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus hat Frankreichs Präsident Macron die Schließung der EU-Außengrenzen und der Grenzen des Schengenraums angekündigt. Dabei handele es sich um eine gemeinsame Absprache mit den Europäern, sagte Macron. Reisen zwischen außereuropäischen Ländern und der EU sollen für 30 Tage ausgesetzt werden.

Auch für Frankreich kündigte Macron drastische Einschränkungen der Bewegungsfreiheit an. Innenminister Christophe Castaner erklärte die Details der Ausgangssperre: Sie gilt ab heute Mittag 12 Uhr im ganzen Land. Die Menschen in Frankreich dürfen das Haus dann nur noch in wichtigen Fällen verlassen. Laut Castaner, um zur Arbeit zu gehen, wenn zuhause arbeiten nicht möglich ist, um zum Arzt zu gehen, oder Einkäufe zu erledigen. Außerdem sei sportliche Betätigung im Freien erlaubt. Zum Beispiel alleine Joggen, Fußballspielen in einer Gruppe aber nicht.

EU-Kommission schlägt 30-tägiges Einreiseverbot in die EU vor

tagesschau 20:00 Uhr, 16.03.2020, Markus Preiß, ARD Brüssel





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-675509~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Zweiwöchige Ausgangssperre

Hunderttausend Polizisten und Gendarme sollen die Einhaltung der Ausgangssperre überwachen. Innenminister Castaner kündigte fest installierte und mobile Kontrollen im ganzen Land an. Wer gegen die Ausgangssperre verstößt, könne mit Strafen zwischen 38 und 135 Euro belegt werden. Jeder und jede, die sich nach Beginn der Ausgangssperre außerhalb ihrer Wohnung aufhalten, müssten schriftlich nachweisen, dass der Ausgang notwendig ist. Dazu stellt die Regierung Formulare zum Runterladen bereit, akzeptiert aber auch handgeschriebene Formulare bei allen, die keinen Computer und Internetzugang haben.

Ausnahmen sollen unter anderem für Familienzusammenführungen gelten, etwa für getrennt lebende Eltern, die ihre Kinder sehen wollen und auch für Journalisten. Die Wahrung der Pressefreiheit und die Garantie, dass Journalisten weiter die Berichterstattung sicher stellen können, sei unverzichtbar, erklärte Castaner. Präsident Macron hatte zuvor erklärt:

"Wir befinden uns im Krieg. Wir kämpfen weder gegen eine Armee, noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da und er wächst. Er ist nicht sichtbar, aber wir müssen ihm entschlossen entgegentreten. Die ganze Arbeit der Regierung und des Parlamentes muss sich auf den Kampf gegen den Feind konzentrieren."

Macorn kündigte an, dass sämtliche Reformprojekte der Regierung, auch die umstrittene Rentenreform, vorerst ausgesetzt werden. Der Präsident appellierte an jeden einzelnen, seine sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Jeder Franzose und jede Französin trage nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für die Mitmenschen. Die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen habe oberste Priorität.

Kommunalwahlen werden verschoben

In diesem Zuge kündigte der Präsident auch die Verschiebung der zweiten Runde der Kommunalwahlen an. Ein neues Datum nannte er nicht. Die zweite Runde hätte am kommenden Sonntag stattfinden sollen. Noch am Donnerstag hatte Macron sich in Absprache mit wissenschaftlichen Experten für das Stattfinden der ersten Runde der Kommunalwahlen entschieden. Die Wahlbeteiligung am vergangenen Sonntag lag bei rund 44 Prozent. Es war die niedrigste Beteiligung an einer Kommunalwahl in der Geschichte der fünften Republik.