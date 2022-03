Überblick Feuer in AKW Saporischschja Was über den Brand bekannt ist Stand: 04.03.2022 13:02 Uhr

Der Krieg in der Ukraine betrifft nun auch das größte Atomkraftwerk Europas Saporischschja. Wer kontrolliert das Gelände? Welche Risiken birgt die Situation? Schreitet die Atomenergie-Behörde ein? Die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

In der Nacht zum Freitag haben russische Truppen das Atomkraftwerk in der ukrainischen Stadt Saporischschja beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. Auf dem Gelände brach in einem Gebäude ein Feuer aus, das durch Einsatzkräfte gelöscht werden konnte. Die Reaktorblöcke waren von dem Brand nicht betroffen und sind offenbar intakt. Die ukrainischen Behörden baten die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) um unverzügliche Hilfe.

Zwei AWK-Sicherheitskräfte wurden nach Angaben der IAEA verletzt. Der staatliche ukrainische AKW-Betreiber Energoatom sprach von drei getöteten ukrainischen Soldaten und zwei Verletzten.

Berichte ukrainischer Medien, die sich auf einen Sprecher des AKW beriefen, bestätigten sich demnach nicht. Der Sprecher hatte mitgeteilt, auch der Reaktor sei getroffen worden und Löschkräfte seien durch Beschuss anfangs nicht in die Nähe des Brandes gelangt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bei einer Rede in der Nacht behauptet, russische Panzer beschössen die Reaktorblöcke - auch diese Aussage bewahrheitete sich nicht.

Wie schätzt die Internationale Atomenergiebehörde IAEA die Lage ein?

IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi sagte auf einer Pressekonferenz, dass ein Atomkraftwerk von Militärtruppen erobert und besetzt werde, sei eine noch nie dagewesene Situation. Das schaffe eine "höchst fragile und sehr instabile Lage". Sorge um die Strahlungswerte, die vom Kraftwerk ausgehen, mache er sich aber nicht. Fortlaufende Messungen der IAEA hätten bislang keine erhöhte Radiation angezeigt. Diese Bewertung meldeten auch schwedische, chinesische und russische Messzentren.

IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi hat über den Angriff auf das AKW informiert. Bild: EPA

Wie ist am Freitagvormittag die Lage in Saporischschja?

IAEA-Chef Grossi teilte mit, man befinde sich in ständigem Kontakt mit den Mitarbeitern des Kraftwerks in Saporischschja. Sowohl das technische als auch das Aufsichtspersonal meldeten, dass die Situation vor Ort "angespannt und herausfordernd", aber bislang ruhig sei.

Zum Zeitpunkt des Angriffs sei nur einer der sechs Reaktoren auf dem Gelände bei sechzigprozentiger Auslastung in Betrieb gewesen, sagte Grossi. Das Atomkraftwerk und sein Kontrollraum würden weiterhin vollständig von seinen ukrainischen Mitarbeitern betrieben, zugleich befinde sich das Gelände aber weiterhin in der Hand russischer Truppen. Gleiches gelte auch für das Atomkraftwerk Tschornobyl.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Wie geht es weiter?

IAEA-Chef Grossi erklärte, er habe angesichts der beispiellosen Situation sowohl die ukrainische als auch die russische Seite kontaktiert, um mit ihnen auf dem Gelände des stillgelegten AKW Tschornobyl zu einem Treffen zusammenzukommen. Aus seiner Sicht müssten für ein solches Treffen Regierungsvertreter entsandt werden, um gemeinsam Rahmenbedingungen zu vereinbaren, die eine erhöhte nukleare Gefährdungslage durch den Krieg ausschlössen.

Grossi bot an, nach Saporischschja zu reisen und sich selbst vom Sicherheitszustand des AKW zu überzeugen. Zudem werde die IAEA über eine Reihe von Kontakten "auf technischer und diplomatischer Ebene" ständig über die Lage informiert.

Gibt es in der Ukraine noch weitere Reaktoren, in denen solche Risikolagen drohen?

In der Ukraine gibt es insgesamt 15 einzelne Nuklearreaktoren, von denen vor dem Brand 9 in regulärem Betrieb waren. Neben dem AWK in Saporischschja, dem größten Europas, ist auch das stillgelegte Kernkraftwerk in Tschornobyl von russischen Truppen besetzt.

Die staatliche ukrainische AKW-Betreibergesellschaft Energoatom hat Bedenken, dass durch die Kämpfe die Stromzufuhr zu einem Kraftwerk abgeschnitten werden könnte, so dass die Kühlungssysteme mit weniger zuverlässigen Dieselgeneratoren betrieben werden müssten - die Folge könnten Störungen und ein Austritt einer gefährlich hohen Strahlendosis sein. Bislang ist ein solcher Ernstfall in der Ukraine aber nicht eingetreten.

Drei weitere Kernkraftwerke nahe Riwne, Chmelnyzkyj und Mykolajiw befinden sich auf von der Ukraine kontrolliertem Gebiet. Seit der Besetzung der Kohlereviere im Donbass durch aus Russland gesteuerte Separatisten ist die Ukraine zudem stark auf Kernenergie angewiesen - die vier AKW decken bei einer Gesamtleistung von bis zu 13,8 Gigawatt mehr als die Hälfte des Strombedarfs. Verliert sie die Kontrolle über die Energiezufuhr, drohen ihr im Verteidigungskrieg gegen die Kreml-Truppen entscheidende Nachteile.

Wie beurteilt die Bundesregierung die Gefahrenlage?

Bundeskanzler Olaf Scholz reagierte mit großer Besorgnis auf den russischen Angriff auf das AKW. Auch wenn sich die Gefahr einer Nuklearkatastrophe dort "nicht realisiert" habe, zeige der Brand, "wie gefährlich die Situation ist", sagte er. "Trotzdem sind wir natürlich immer vorbereitet auf eine Situation, in der es zum Austritt von radioaktiven Elementen kommen kann."

Er sei in der Nacht vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über den Vorfall informiert worden. Die Bundesregierung habe sich daraufhin mit ihren Partnern beraten und Messungen veranlasst, um die "Gefahr radioaktiver Strahlung" abschätzen zu können. Zu der von Russland angedeuteten Drohung des Einsatzes von Atomwaffen sagte der Kanzler: "Es ist ganz wichtig, dass wir einen kühlen Kopf bewahren."

Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) gab Entwarnung: "Radiologische Auswirkungen auf Deutschland sind nach dem Stand der verfügbaren Informationen nicht zu befürchten", versichert die Behörde. Alle radiologischen Messwerte bewegten "sich weiter im normalen Bereich". Das AKW ist knapp 1900 Kilometer Autofahrt von Berlin entfernt. Das BfS und das Bundesumweltministerium beobachten nach eigenen Angaben die Lage und informieren über neue Entwicklungen.