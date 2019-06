Auf dem Werksgelände einer Sprengstofffabrik im russischen Dserschinsk ist es zu schweren Explosionen gekommen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Weite Teile der Fabrik sind zerstört worden.

Bei mehreren schweren Explosionen auf dem Werksgelände einer Sprengstofffabrik in Dserschinsk in Russland sind laut der Nachrichtenagentur Interfax mindestens 27 Menschen verletzt worden. Zwei Personen werden vermisst. Große Teile der Fabrik wurden komplett zerstört. Russische Medien zeigen Bilder und Filme einer riesigen Rauchwolke. Das Feuer brennt noch immer, weitere Detonationen sind nicht auszuschließen.

Tödliche Unglücke in Russland keine Seltenheit

Russischen Medien zufolge stellt die Fabrik Sprengsätze für militärische und zivile Zwecke her. Dserschinsk liegt in der Nähe von Nischni Nowgorod rund 400 Kilometer östlich von Moskau. Die Regionalregierung richtete einen Krisenstab ein.

Wie es zu den Explosionen kommen konnte, ist noch unklar. Offenbar war zuvor ein Feuer ausgebrochen. In Russland kommt es immer wieder zu schweren Unglücken mit Toten und Verletzten, weil oftmals selbst elementarste Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden. Vergangenen August waren bei einer Explosion in einer Rüstungsfabrik in Dserschinsk mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.