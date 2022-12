Krieg gegen die Ukraine Putin überzeugt von russischem Sieg Stand: 21.12.2022 14:49 Uhr

In einer Rede vor dem Verteidigungsministerium zeigt sich der russische Präsident siegessicher: Sein Land werde alle militärischen Ziele in der Ukraine erreichen. Zugleich schwor er Truppen und Bevölkerung auf einen anhaltenden Konflikt ein.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich bei einer Rede vor der Militärführung überzeugt gezeigt, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gewinnt. "Ich bin sicher, dass wir Schritt für Schritt alle unsere Ziele erreichen", sagte er in einer vom Fernsehen übertragenen Rede in einer erweiterten Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums. Dafür werde er den Streitkräften alle erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen. Es gebe keine finanziellen Grenzen.

Insbesondere müsse Russland die Bedeutung von Drohnen in dem zehnmonatigen Konflikt berücksichtigen, betonte er in Moskau. Drohnen müssten auf allen Ebenen der Kampfführung verfügbar sein, sagte Putin. "Jeder Soldat muss die Möglichkeit haben, Informationen von Drohnen zu bekommen." Auch die "Kampfbereitschaft" der Atomstreitkräfte solle verbessert werden.

Hyperschallrakete Sarmat soll bald einsatzbereit sein

Putin erklärte auch, dass die neue russische Hyperschallrakete Sarmat in naher Zukunft einsatzbereit sein werde. Russland hatte bereits im Frühjahr angekündigt, dass die atomwaffenfähige Interkontinental-Rakete im Herbst einsatzbereit sein soll.

Die NATO setze ihre gesamten Fähigkeiten gegen Russland ein, sagte Putin. Er forderte die versammelten Militärs auf, ihre Erfahrungen aus den Kämpfen in Syrien und während der zehnmonatigen "speziellen Militäroperation" in der Ukraine, wie Russland den Krieg nennt, zu nutzen.

Seine Rede begann Putin mit einer Schweigeminute für die im Krieg getöteten Soldaten. Den Krieg bewertete er allerdings als "wertvolle Erfahrung für den weiteren Aufbau des eigenen Militärs". Zugleich preiste er russische Soldaten und Kommandeure als "Helden".

Der Krieg gegen die Ukraine werde die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Russland nicht eintrüben, versprach Putin. Russland werde seine militärischen Kräfte stetig und geordnet verbessern, ohne staatliche soziale Maßnahmen auszuhölen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Keine Rede zur Lage der Nation

Zuvor hatte der Kreml Berichte bestätigt, dass Putin dieses Jahr keine Rede zur Lage der Nation halten wird. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wollte auf einer Pressekonferenz aber nicht sagen, warum die Rede auf das kommende Jahr verschoben werde. Er sagte lediglich, es habe mit Putins "Arbeitsplan" zu tun.

In einigen russischen Medien wurde die Entscheidung mit der Lage im von Russland vor zehn Monaten begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung gebracht. Die russischen Truppen haben dort insbesondere in dem Gebiet um die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten und Cherson im Süden Niederlagen erlitten und im Donbass kaum noch Geländegewinne erzielt. Der Kreml hat auch die seit 2012 im Dezember stattfindende Jahrespressekonferenz Putins abgesagt.