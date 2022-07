Krieg in der Ukraine Raketenangriff auf Hafen von Odessa Stand: 23.07.2022 12:53 Uhr

Im Hafen von Odessa sind nach ukrainischen Angaben mehrere russische Raketen eingeschlagen. Der Angriff kommt einen Tag, nachdem Russland, die Ukraine, die UN und die Türkei ein Abkommen zur Ausfuhr von Getreide unterzeichnet hatten.

Einen Tag nach Abschluss eines Abkommens über Getreideexporte aus der Ukraine ist der Hafen von Odessa nach ukrainischen Angaben von mehreren Raketen getroffen worden. "Der Feind hat den Hafen von Odessa mit Kalibr-Marschflugkörpern angegriffen. Zwei Raketen trafen die Infrastruktur des Hafens", erklärte Serhij Bratschuk, ein Vertreter der ukrainischen Region Odessa. Zwei weitere Raketen seien von der Flugabwehr abgeschossen worden.

In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die zwei Raketeneinschläge in Odessa zeigen sollen.

Scharfe Reaktion aus Kiew

Von ukrainischer Seite hieß es, Russlands Präsident Wladimir Putin habe der UN und der Türkei "ins Gesicht gespuckt". Die UN und die Türkei hatten in dem Getreideabkommen zwischen Kiew und Moskau vermittelt. Darin sagten die Vertragspartner auch zu, keine Einrichtungen anzugreifen, die für die Lebensmittelexporte nötig sind, etwa die Schwarzmeerhäfen und Schiffe. Odessa ist der wichtigste Hafen der Ukraine.

Die Ukraine rufe die UN und die Türkei auf, Russland zur Einhaltung des Abkommens zu drängen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Oleh Nikolenko. Sollte das Abkommen nicht umgesetzt werden, trage Russland die Verantwortung für die globale Lebensmittelkrise. Rund 20 Millionen Tonnen Getreide lagern in der Ukraine und sollen exportiert werden.

Die US-Botschafterin in Kiew, Bridget Brink, twitterte, der Kreml nutze Nahrungsmittel weiter als Waffe. Dafür müsse Russland zur Verantwortung gezogen werden.

Weitere Angriffe in Zentral-, Ost- und Südukraine

Ukrainische Stellen berichteten auch von anderen Angriffen in verschiedenen Regionen des Landes, auch weitab von der Front. So seien bei einem russischen Raketenangriff im Gebiet Kirowohrad in der Zentralukraine mindestens drei Menschen getötet und neun verletzt worden. Insgesamt habe die russische Armee 13 Raketen abgefeuert, darunter auf einen Militärflughafen und ein Objekt der Eisenbahn.

Bei den Toten handele es sich den Angaben zufolge um einen Soldaten und zwei Wachleute einer Transformatorenstation. Das Gebiet war bislang relativ selten Ziel von Angriffen. Der Leiter der Militäradministration, Andrij Rajkowitsch, rief die Menschen auf, Luftalarme nicht zu ignorieren.

Aus Mykolajiw im Süden des Landes wurden sechs Raketeneinschläge gemeldet. Im Gebiet Donezk im Donbass soll es nach russischem Beschuss mehrere Verletzte gegeben haben. Der ukrainische Generalstab berichtete von viel Artilleriebeschuss, alles in allem habe es zuletzt aber vergleichsweise geringe russische Aktivitäten gegeben.

Weiß schraffiert: Vormarsch der russischen Armee. Grün schraffiert: von Russland unterstützte Separatistengebiete. Krim: von Russland annektiert. Bild: ISW/22.07.2022

Schwere Gefechte im Süden nahe Cherson

An der südlichen Front nahe Cherson geraten die russischen Truppen nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes immer stärker unter Druck durch ukrainische Gegenangriffe. "Für die Nachschublinien der russischen Kräfte westlich des Flusses Ingulets wächst das Risiko", teilte der Geheimdienst mit. In den vergangenen 48 Stunden habe es schwere Gefechte um Nachschublinien gegeben. Die russischen Truppen versuchten demnach, mit schwerem Artilleriefeuer den ukrainischen Vormarsch aufzuhalten.