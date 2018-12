Weihnachtslotterie "El Gordo" macht Spanien glücklich

Mit Sektkorken, Trommeln und Tänzen haben Menschen in Spanien das Ergebnis der traditionellen Weihnachtslotterie "El Gordo" gefeiert. Diesmal verteilen sich die Gewinne auf fast alle Provinzen.

Von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

In Spanien ist die berühmte Weihnachtslotterie ausgespielt worden - inklusive des Hauptpreises "El Gordo", übersetzt "Der Dicke". Die Mitspieler mussten sich in diesem Jahr lange gedulden, bis "El Gordo" gezogen wurde: Erst nach gut drei Stunden stand fest: Wer ein Los der Nummer 03347 hat, gewinnt vier Millionen Euro.

Kioskbesitzer in Rondo feiern, dass einige der Gewinnlose bei ihnen gekauft worden warten.

Gewinne auf das ganze Land verteilt

Freuen konnten sich Mitspieler in fast allen Teilen Spaniens, auch auf den Kanarischen Inseln. Die Lose waren in rund 20 Städten verkauft worden. Die meisten im Baskenland, in Bilbao und Gernika, in der Stadt Huesca, im Osten Spaniens und in Cuenca, südöstlich von Madrid. Doch die wenigsten Mitspieler dürften ein ganzes Los haben, es kostet 200 Euro.

Hauptgewinne werden meistens geteilt

Die meisten Spanier kaufen sich daher Zehntellose, gewinnen also auch nur ein Zehntel - beim Hauptpreis 400.000 Euro. Die spanische Weihnachtslotterie ist mit inzwischen 206 Jahren die älteste der Welt und die größte, gemessen an den Gewinnen.

Die spanische Weihnachtslotterie kennt keine Lottofee. Hier tragen Kinder singend die Gewinnzahlen vor.

Fast 2,4 Milliarden Euro wurden in diesem Jahr ausgeschüttet. Traditionell fand die Auslosung im Opernhaus von Madrid statt: Schüler singen dabei die gezogenen Nummern und die dazugehörige Gewinnsumme. Drei Schülerinnen brachen beim Singen in Tränen aus - offenbar vor Aufregung, hohe Preise verkünden zu dürfen und Menschen im Land glücklich zu machen.