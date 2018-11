Menschenrechtsgericht Türkei soll Kurdenpolitiker freilassen

Wann dürfen Menschenrechte eingeschränkt werden?

"Menschenrechte dürfen eingeschränkt werden - allerdings nur aus bestimmten Gründen. So darf man einem Verdächtigen die Freiheit nehmen, wenn er fliehen will. Artikel 18 der Menschenrechtskonvention verbietet es aber etwa, jemanden aus politischen Motiven zu inhaftieren. Einen Verstoß gegen diese Regel hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bisher nur sehr selten festgestellt und nun das erste Mal in einem Fall aus der Türkei. Vergangene Woche gab es ein Urteil gegen Russland, das die Festnahme des Kremlkritikers Alexej Nawalny bei Protesten als politisch motiviert bezeichnete."

Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion