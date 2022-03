Huthi-Attacken in Saudi-Arabien Öllager in Dschidda steht in Flammen Stand: 25.03.2022 18:15 Uhr

In der saudischen Hafenstadt Dschidda ist ein Treibstofflager in Brand geraten - mutmaßlich nach einem Luftangriff der Huthi-Rebellen. In der Nähe liegt die Rennstrecke der Formel-1, auf der Sonntag der Grand Prix gefahren werden soll.

Vor dem Formel-1-Rennen in Dschidda ist in einem Öllager der saudi-arabischen Stadt ein Feuer ausgebrochen. Von der Rennstrecke aus war dichter Rauch am Himmel zu sehen. In der Hafenstadt unterhält der Öl-Riese Aramco mehrere Industrieanlagen.

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge geht das Feuer auf einen Luftangriff der Huthi-Rebellen aus dem Jemen zurück. Sie hatten dasselbe Lager schon am Sonntag angegriffen. Ob es sich um einen neuen Angriff handelt oder das Feuer wieder aufgeflammt ist, ist unklar.

Immer wieder Angriffe durch Huthis

Derselbe Tank war bereits im November 2020 getroffen worden. Die Huthis sprachen damals von einem Marschflugkörper. Damals kostete die Reparatur etwa 1,36 Millionen Euro. In der Anlage, in der der Tank steht, werden Diesel, Benzin und Flugzeugtreibstoff für den Einsatz in Dschidda gelagert. Sie ist für mehr als ein Viertel aller Lieferungen des Landes verantwortlich und liefert auch Brennstoff für den Betrieb einer regionalen Wasserentsalzungsanlage.

Zuvor hatten die Huthis einen umfangreichen Einsatz in Saudi-Arabien angekündigt. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im jemenitischen Bürgerkrieg hat nach einem Fernsehbericht neun mit Sprengsätzen beladene Drohnen abgefangen, die die Huthis in Richtung des Südens, Ostens und des Zentrums des Königreichs gestartet haben sollen.

Hintergrund sind die Luftangriffe, die Saudi-Arabien gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen fliegt. Dort tobt ein Bürgerkrieg, seit die Huthis 2014 die Hauptstadt Sanaa und andere Teile des Landes eingenommen hatten. Im März 2015 trat ein Militärbündnis unter Führung Saudi-Arabiens aufseiten der international anerkannten Regierung in den Konflikt ein. Zuletzt drohte sich der inzwischen zu einem Stellvertreterkrieg gewordene Konflikt noch weiter auszubreiten: Die Huthis griffen immer mehr Ziele in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an, die ebenfalls Teil der Militärkoalition sind.

Besorgnis im Formel-1-Fahrerlager

Im Formel-1-Fahrerlager in Saudi-Arabien lösten die Entwicklungen neue Sorgen aus. "Wir warten auf weitere Informationen der Behörden, was passiert ist", teilte die Formel 1 zu den bedrohlichen Szenen mit. Die Rennserie hatte kurz vor den Ereignissen ihre erste Trainingseinheit vor dem für Sonntag geplanten Grand Prix am Roten Meer ausgetragen.