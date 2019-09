Hurrikan "Dorian" Als würde er innehalten

Nach seinem zerstörerischen Wüten über den Bahamas hat der Wirbelsturm "Dorian" etwas an Kraft verloren und ist zu einem Hurrikan der Kategorie vier herabgestuft worden. Doch er bleibt sehr gefährlich.

Von Sebastian Hesse, ARD-Studio Washington

Weltuntergangsstimmung auf Grand Bahama, gebanntes Abwarten in Florida: "Dorian" ist über der Karabik-Insel zum Stillstand gekommen, hat dort weiträumig Dächer abgetragen, Bäume entwurzelt, Autos durch die Luft gewirbelt. Jetzt scheint es auf merkwürdige Weise so, als würde der Hurrikan innehalten, um über seinen weiteren Kurs nachzudenken.

Pete Gaynor, der Leiter der Washingtoner Katastrophenschutz-Behörde FEMA, warnt die Menschen in Florida davor, sich in trügerischer Sicherheit zu wähnen: "Wenn Sie sich anschauen, was gestern und vergangene Nacht auf den Bahamas los war, dann wissen Sie: Der Sturm muss nicht erst das Festland erreichen, um gewaltige Schäden anzurichten!"

Hurrikan "Dorian" versetzt Menschen in Alarmbereitschaft

Obwohl der Hurrikan durchaus auch nach Osten abdrehen und sich von Florida wegbewegen könnte, raten die Behörden dazu, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. "Sie benötigen ausreichend Vorräte für sieben Tage", empfiehlt Joseph Zahralban von der FEMA. "Sie brauchen Lebensmittel, Wasser, Ihre Medikamente!"

Der frühere Gouverneur von Florida und heutige Senator Rick Scott sieht die Gefahr, dass die Menschen die Bedrohung immer weniger ernst nehmen, je länger das Warten dauert: "Meine größte Sorge ist, dass die Leute sich einreden: Ach, der Sturm wird wohl beidrehen und Florida verschonen." Er empfiehlt, im Zweifel lieber die Küstenregion zu verlassen: "Nehmen Sie Ihr Leben in die eigene Hand und machen Sie, dass Sie da raus kommen!"

Die Bahamas zählen insgesamt 700 Inseln. "Dorian" traf zunächst bei Elbow Cay auf Land. Der Sturm bewegt sich nach Westen und soll kurz vor Florida nördlich abdrehen.

Doch viele Einwohner der Küstenorte bleiben, weil Sie Angst vor Plünderern haben. Entsprechend harsch fiel die Warnung von Mike Chitwood aus, dem Sheriff von Floridas Volusia County: "Wenn Sie ein Holzkopf sein wollen und Ihren Nachbarn um seinen neuen Fernseher erleichtern, einen Waffenladen oder eine Pfandleihe ausrauben, dann bedenken Sie: Das Strafmaß für Plündern ist heraufgesetzt worden!" Und der Sheriff drohte weiter: "Ich werde persönlich dafür sorgen, dass Sie ins Gefängnis wandern!"

In Florida und in Georgia ist es den Bürgern selbst überlassen, ob sie bleiben wollen oder sich in Sicherheit bringen. In South Carolina dagegen hat der Gouverneur angeordnet, entlang der Küstenlinie zu zwangsevakuieren. Der Bürgermeister von Charleston, John Tecklenburg, bedauert die kommende Räumung. Aber er werde alle Rückkehrer dann herzlich willkommen heißen.

Hurrikan Dorian wütet über Bahamas und bedroht US-Ostküste

Sebastian Hesse, ARD Washington

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 02. September 2019 um 12:00 Uhr.