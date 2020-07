Sie trifft vor allem die US-Internetriesen: Die Einführung der Digitalsteuer in Frankreich sorgt seit Monaten für Zoff mit der US-Regierung. Die beschloss nun höhere Zölle für französische Produkte - allerdings mit einer Gnadenfrist.

Die US-Regierung erhöht im Streit um die französische Digitalsteuer den Druck. Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer verkündete zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf eine Reihe von Produkten aus Frankreich, unter anderem auf Kosmetik und Handtaschen. Insgesamt geht es um ein Handelsvolumen von etwa 1,3 Milliarden Dollar (1,13 Mrd Euro).

Gleichzeitig wurde die Anwendung der Zölle aber für eine Zeit von 180 Tagen ausgesetzt. Die Maßnahme werde erst im Januar 2021 greifen, falls der Streit bis dahin nicht beigelegt sei. "Der US-Handelsbeauftragte wird weiterhin die Auswirkungen der Aktion und den Fortschritt der Gespräche mit Frankreich beobachten und kann geeignete Änderungen vornehmen", hieß es in einer Mitteilung. Man setze weiter auf eine Verhandlungslösung auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Digitalsteuer von drei Prozent

Seit Jahren ist die Besteuerung amerikanischer Internetunternehmen ein Streitthema. US-Konzerne wie Facebook, Apple oder Google zahlen in Europa bislang kaum Steuern. Das wollte Frankreich ändern und erließ im vergangenen Jahr eine Digitalsteuer von drei Prozent auf den Umsatz großer Internetkonzerne.

Die USA kritisieren die sogenannte Gafa-Steuer - benannt nach Anfangsbuchstaben der Unternehmen Google, Amazon, Facebook und Apple - als unfair und hatten bereits mehrmals mit der Einführung neuer Zölle gedroht.

Verständigung im Januar

Ende Januar hatten sich die beiden Länder vorerst auf eine Rahmen-Vereinbarung verständigt: Paris erklärte sich bereit, fällige Vorauszahlungen auf die nationale Digitalsteuer bis Ende des Jahres auszusetzen, dafür verzichteten die USA auf Sanktionen.

Die in mehreren europäischen Ländern geplanten Digitalsteuern sollen große amerikanische Technologie-Konzerne ins Visier nehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell nach Ansicht von Kritikern zu wenig Abgaben in einzelnen Märkten bezahlen. Frankreich hatte die Steuer im Alleingang für Internetkonzerne eingeführt, weil international keine Einigung in Sicht war.